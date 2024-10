Megosztóan fogalmaztak olvasóink a szekszárdi Máté Csaba menesztéséről, akinek a zsinórban ötödik elveszített bajnoki után kellett elhagynia a DVSC kispadját. Leginkább két csoportra oszlottak a megszólalók: akadt olyan, aki a szakembert hibáztatta a rossz szereplés miatt, de volt olyan is, aki a játékosokban látta a probléma forrását.

Ötmeccses nyeretlenségi sorozatra is visszavezethető Máté Csaba menesztése

Fotó: Czinege Melinda

„Oda sem kellett volna menni” – kommentelte egy klaviatúrát ragadó olvasónk.

Köztudott, hogy nagyon nehéz helyzetben vette át a Lokit a szekszárdi születésű szakember. A csapat több kulcsembere formán kívül volt, és két klubikon is távozott a nyáron Bódi Ádám és Varga József személyében. Ez valószínűleg nem segített a csapatnak, és a szurkolóknak sem, hiszen az ultrák a közösségi oldalukon is nemtetszésüket fejezték ki miatta. Szerintük megbomlott a csapategység is, és erre vezethető vissza a klub mostanában nem annyira fényes teljesítménye.

A rosszkor érkezés a menesztés oka

Egy másik hozzászóló azt gondolja, hogy amikor a Ferencvárosnál Sztanyiszlav Csercseszov helyére kellett beugrania a segítőjének, könnyebb dolga volt, mert egy jól működő csapatot vehetett át elődjétől, és csak folytatnia kellett a megkezdett munkát. Máté Csaba tavaly júliusban a feröeri KÍ Klaksvíktól 3–0-ra elveszített Bajnokok Ligája-selejtezőmérkőzés után váltotta az orosz vezetőedzőt, és habár abban az időben hullámvölgyben volt a fővárosi csapat, bő két hónappal előtte még viszonylag könnyedén szerezték meg az élvonalban a bajnoki címet. Akkor a Ferencvárossal tíz meccsből kilencet megnyert, mégis távoznia kellett.

A kritikusok nagy része a játékosok rossz teljesítményében látják a DVSC sikertelenségének okát, ám vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a szekszárdi edző hibát követett el, amikor elvállalta a szerintük alapból is „szétesett” együttes irányítását.

Telefonon elértük Máté Csabát, aki egyelőre nem szeretne nyilatkozni az ügyben, de megígérte, hogy később portálunk rendelkezésére áll.