A szerdai, Norvégiával szemben aratott 3–2-es diadal után Fehéroroszország ellen jóval gördülékenyebben játszott a magyar női futsalválogatott. A hat Tolna vármegyei játékossal – Varga Adél, Fábián Rebeka, Deczki Vanda, Folk Zsuzsanna, Kiss Gréta, Wiesner Dalma – felálló nemzeti csapat az újabb sikerével nagyot lépett a csoportelsőség megszerzése felé.

A női futsalválogatott tolnai játékosai, Kiss Gréta (balra), Folk Zsuzsanna és Fábián Rebeka ünnepelnek

Fotó: MLSZ

Frank Tamás együttese már az első pillanatoktól kezdve uralta a találkozót. Olyannyira, hogy az előző meccsen két gólt szerző Krascsenics Csilla már a harmadik percben bevette a beloruszok kapuját. Nem kellett sokat várni az ismétlésre, a tornán akkor már háromszor eredményes játékos hét perccel később megduplázta a magyarok előnyét. Nem állt le a gólgyártás, a félidei sípszó előtt Gajzágó Flóra, majd Fábián Rebeka is betalált. A második játékrészben Magyarország nemcsak megtartotta, hanem még növelte is előnyét. Gajzágó Flóra meglőtte a második gólját, a végeredményt Hardon Rita állította be.

A magabiztos győzelemre árnyékot vet Folk Zsuzsanna súlyosnak tűnő sérülése – a tolnaiak klasszisát az első félidőben le kellett hozni a pályáról.

– Jól kezdtük a meccset, a lányok átérezték, hogy bár az ellenfelünk nem olyan erősségű csapat, mint a norvég, csak a fegyelmezett, koncentrált játék vezethet eredményre – értékelt a mérkőzés után Frank Tamás szövetségi edző. – A gyors gólt talán túlságosan is megnyugtatott bennünket, volt egy visszafogottabb periódusunk, de a szünetig sikerült megnyugtató előnyt szerezni. A második félidőben már a fáradtság jeleit is láttam a csapaton, visszaesett az iram, és Folk Zsuzsanna súlyos sérülése is érezhetően megfogta a lányokat. Végül ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, így szombaton a továbbjutásért játszhatunk a házigazdákkal. Folk Zsuzsinak a teljes csapat nevében mielőbbi felépülést kívánok.

A magyarok százszázalékos mérleggel várják a szombat délután négy órakor kezdődő, házigazda bosnyákok elleni utolsó mérkőzést. Ennek megnyerése biztos csoportelsőséget jelentene, egyben a másik öt csoportgyőztessel együtt továbbjutást a tavaszi rájátszásba (ahol kiemeltként csatlakozna a hatoshoz Portugália és az Európa-bajnok Spanyolország). Európából négyen kvalifikálják magukat a 2025. november 21. és december 7. között sorra kerülő Fülöp-szigeteki világbajnokságra.