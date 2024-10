Közel kétezren vettek részt október 23-án a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI) népszigeti vízitelepén, hogy a 2009 óta hagyománnyá vált Kolonics György Emlékfutással tisztelegjenek a tizenhat éve elhunyt kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok magyar kenusra. Az indulók között idén is voltak amatőr, visszavonult és jelenleg is aktív sportolók, utóbbiak táborát erősítette Juhász István is. Az Atomerőmű SE 19 esztendős kenusa a három táv (2,4; 11,5 és 21,1 kilométer) közül a leghosszabbon indult, a félmaratonon 1:23:54 órás idővel harmadik helyen ért célba, olvasható a bbu.hu oldalán.

Juhász István egyik példaképe a szintén kenus Kolonics György

Forrás: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Miért október 23-án van a Kolonics György Emlékfutás?

Kolonics György rendszeresen futott a Bécs-Budapest Ultramaratonon, amelynek utolsó szakaszaként az indulók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba. A klasszis kenus mindig nagy szeretettel teljesítette a félmaratoni távot és az említett befutó szakaszt, írja a kajakkenusport.hu.

A négyszeres olimpiai érmes (két-két arany és bronz) kiválóság 2008. július 15-én, huszonnégy nappal a pekingi olimpia előtt 36 évesen, váratlanul, edzés közben hunyt el. „Koló” aranyesélyesként készült ötödik olimpiájára, ahol kenu párosban 500 és 1000 méteren a szekszárdi születésű Kozmann György társaként versenyzett volna. Az olimpián minden magyar kajakos és kenus gyászszalagot viselt az emlékére, Kozmann György Kiss Tamással 1000 méteren bronzérmet szerzett.