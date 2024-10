Jay-Jay Chandler csak a 17. percben szerezte első pontjait az ASE-ban – ilyenre sem nagyon volt példa mostanság. Az amerikai klasszis pontjai ugyanakkor ezen a napon nem is hiányoztak, a paksiak az ő eredményessége nélkül is simán vezettek a PVSK-Veolia otthonában.

Most az a Yassin Joseph volt a hős, akit egy hete a megsérült Kahlil Dukes helyére igazoltak le a paksiak, s aki most egyetlen dobást sem rontott az első félidőben, két triplát, egy duplát és két büntetőt is a helyére tett. De nem rontott dobást De’Quon Lake sem, aki öt közelivel kísérletezett, és mindet pontra is váltotta.

A paksiak 30 lepattanót (!) szedtek le az első félidőben, s nyolc hármast is bevágtak (ebből négyet a 12 pontig jutó Benke Szilárd vállalt magára), amivel meg is alapozták a sikerüket. A félidőben félszáz felett jártak, s 22 ponttal vezettek a piros-kékek, akik a nagyszünetet követően sem lassítottak.

Chandler is elkezdte szórni a pontokat, a végére ő lett csapata legeredményesebbje. Révész Ádám két és fél perccel a vége előtt egy szép zsákolás után szerezte meg az ASE 100. pontját – vendégként ezt megelőzően idén januárban, a Körmend otthonában jutott ilyen magasságokig a piros-kék gárda amely akkor 100–92-es győzelemnek örülhetett.

Végül sem Joseph, sem Lake nem rontott dobást, az Atom 47 lepattanóig jutott (a Pécs 32-t szedett), s majdnem dupla annyi gólpasszal jelentkezett (13, illetve 22), mint ellenfele, ami a csapatmunka dicsérete is egyúttal.

Chandler a 23 pontja mellé pedig még lekapott 7 lepattanót, kiosztott 6 gólpasszt és volt 9 kiharcolt faultja is.

A paksiak szombaton 17.30 órától tévés meccsen a fentebb említett Körmend ellen folytatják a bajnokságot, s mivel az eddig mutatott teljesítmény több mint meggyőző, jó esély van rá, hogy háromról négyre lépjenek.

Férfi kosárlabda NB I, a 3. fordulóban

PVSK-Veolia–Aomerőmű SE 81–103 (12–25, 18–27, 25–29, 26–22)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, v.: Benczur T., Nyilas I., Horváth Cs.

PVSK-Veolia: Archibald 24/6, Merkl B., Micsovics 6/3, Payton 13, Dzeletovics 20/9. Csere: Antóni 2, Németh A. 5/3, Fank 4, Mokánszki 4, Plézer G., Radó 3/3. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics. Atomerőmű SE: Chandler 23/6, Benke 20/18, Lockett 10, Eilingsfeld 7/3, Lake 16. Csere: Joseph 12/6, Révész 10/3, Halmai D. 5, Dorogi. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 0–4. 6. p.: 6–13. 9. p.: 10–22. 12. p.: 17–27. 16. p.: 24–38. 19. p.: 26–47. 25. p.: 44–70, 32. p.: 60–85.