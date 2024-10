A bátaszékieknek sem sikerült megállítaniuk a Dombóvárt, amely kilencedig bajnoki mérkőzését is megnyerte a vármegyei élvonalban. Horváth Zoltán együttese a második félidőben döntötte el a rangadó sorsát, többek között a csapatkapitány Horváth Árpád duplájának is köszönhetően. A bölcskei pályán zajló felújítások miatt Nagy Lajos együttese Dunakömlődön fogadta az újonc Holler UNFC-t, ezt pedig majdnem kihasználták a vendégek. A dunaföldvári fiatalok viszont csak megszorongatni tudták vendéglátóikat, akik így egyedüli csapatként próbálnak tapadni a DFC-re, de hátrányuk – egy meccsel kevesebbet játszva – így is kilenc pont.

A Dombóvár újabb rangadót nyert meg és magabiztosan őrzi első helyét a tabellán

Fotó: Máté Réka

Tolna Vármegyei I. osztály, 10. forduló

Dombóvár FC–Bátaszék SE 4–0 (0–0)

Dombóvár, v.: Farkas R. (Debreceni K., Hauck)

Dombóvár: Nagy Sz. – Varga B., Reizinger, Horváth Á. (Kolesznyikó, 87.), Hetesi (Jáhn, 78.), Jenei, Pataki (Szatmári I., 86.), Lódri, Martinka, Sárosi, Párkányi (Fleisch, 58.). Edző: Horváth Zoltán

Bátaszék: Vecsei R. – Pozsár (Karaszi, 63.), ifj. Buzás A. (Mányák D., 87.), Tóth T., Tóth B., Héhn F., Szabadi (Nagy Zs., 81.), Deli D., Sümegi B., Heberling, Lizák P. Edző: Buzás Attila

Gólszerző: Horváth Á. (52., 57.), Hetesi (61.), Reizinger (86.)

Kiállítva: Mányák D. (91.)

Bölcskei SE–Holler UNFC 3–2 (1–1)

Dunakömlőd, v.: Lengyel S. (Varga G., Szabó P.)

Bölcske: Varga M. – Rácz Zs., Heisler (Horváth K., 75.), Hanol M., Rompos (Bognár B., a szünetben), Kovács E., Szili I. (Benke V., 75.), Perger, Fenyősi (Laták, 60.), Blatt, Rodenbücher. Edző: Nagy Lajos

Holler UNFC: Szilágyi R. – Zoboki L., Lakatos-Lengyel, Akócs (Berkes B., 57.), Balázs N. (Papp O., 59.), Csoma-László (Horváth B., 7.), Komenda, Polgár F., Mátrai-Zsurzs, Kilin, Balog B. Edző: Lieszkovszky József

Gólszerző: Blatt (30.), Perger (51.), Bognár B. (76.), illetve Horváth B. (41.), Kilin (81.)

A Kakasd SE–Teveli Medosz SE mérkőzést vasárnap 14.30 órakor rendezik.