Nem a legjobb előjelekkel várta az előző bajnoki döntő „visszavágóját” a Tolna-Mözs, amely Romanoczki Kármen után az Európa-bajnoki előselejtezős tornán szintén keresztszalag-szakadást szenvedett Folk Zsuzsannát és a csapatkapitány Bajcsy Krisztina is elveszítette erre a szezonra. Nem is kezdte jól a rangadót a házigazda, az első tíz percben akár több góllal is vezethetett volna a TFSE.

Szabó Bernadették egy pontot otthon tartottak a TFSE elleni rangadón

Fotó: Kiss Albert

A megilletődöttséget az első játékrész második felére vetkőzte le Reveland Zoltán együttese, a sérültek helyére Fehérvárról igazolt Kozma Réka pedig góllal debütált. Labdaszerzés után saját térfeléről indult el a bal szélen, lefutott mindenkit, majd lövése utat talált a kapuba. A második félidő kiegyenlítettebb volt, majd miután Kota Gabriella reklamálás után műesésért megkapta második sárga lapját, benyomta kapujuk elé a fővárosiakat a Tolna. A piros lap miatt kapott emberelőnyben viszont csak kapufáig jutottak a hazaiak, így a szezon első csúcsrangadója döntetlennel ért véget.

„Az előzetes események tükrében kiegyeztem volna a döntetlennel, de ott volt a kiállítás, az emberelőny és a kimaradt helyzetek, így van némi hiányérzetem. A végén mi is meleg pillanatokat éltünk át a kapunk előtt, eldőlhetett volna oda is a találkozó, talán egy leheletnyivel a TFSE állt közelebb a győzelemhez, így reális a pontosztozkodás” – értékelte a találkozót portálunknak Reveland Zoltán.

NB I, alapszakasz, 5. forduló

Tolna-Mözs–TFSE-Tent Budapest 1–1 (1–1)

Tolna, v.: Álló (Szabó P., Kiss G.)

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Sajabó, Kiss G., Nagy N. Csere: Fekete E., Ferencz F., Szabó B., Kozma R., Németh N. Edző: Reveland Zoltán

TFSE: Ősz – Benkő, Kota, Dorner, Varga A. Csere: Hargas, Fábián R., Balya, Vicsek, Kovács Sz., Tagyi. Edző: Viza Krisztián

Gólszerző: Kozma R. (15.), illetve Benkő (2.)

Kiállítva: Kota (36.)