Magyar Bianka csapata abban a reményben indult kedden hajnalban a spanyol fővárosba, hogy a tavalyi Movistar Estudiantes elleni dupla vereségért visszavághasson. Sajnos nem volt teljes a szekszárdiak kerete, a Tarbes ellen lesérült Sara Bejedi még nem léphetett pályára a mai napon.

Kathryn Westbeld vezérletével nem adták fel a szekszárdiak

Forrás: FIBA

Kathryn Westbeld már a mérkőzés elején húzóembernek számított, a KSC nagyrészt az ő kosarainak köszönhetően közel tudott maradni a láthatóan nagy nyomást gyakorló hazai csapathoz. A hatodik perc egy fordulópont volt a Szekszárd számára, a vendégek amerikai játékosa megdobta a tizedik pontját, és csapata már 15–13-ra vezetett. Azonban nem örülhettek sokáig, a madridi együttes Frieda Bühner vezérletével az első negyed végére 30–17-re módosította az eredményt, és jött egy hullámvölgy a szekszárdiaknak. A folytatás során volt olyan rész is, ahol a spanyolok 18 ponttal vezettek, de időben kapcsoltak a vendégek. Végül a tizenharmadik perctől már zárkózott a KSC, és a második negyedet megnyerve az előzőekhez képest csak 8 pontos hátránnyal vonult szünetre.

Egy darabig állta a sarat a Szekszárd

A második félidő elején tudta tartani a lépést a Szekszárd az ellenféllel. A 26. percig egyformán játszottak a csapatok, és a KSC 9–7-el a Movistar előtt járt, az eredményjelző 55–49-es hazai vezetést mutatott. Felcsillant a remény a további zárkózásra, de ugyanilyan gyorsan el is illant. Végül valami teljesen összedőlt, majd Angela Salvadores és Isabell Latore fáradhatatlan játékával a madridiak 16 ponttal büntették a megyeszékhely csapatát. Kathryn Westbeld – aki ma is beletett anyait-apait – még egy dobással tudott szépíteni, de a szekszárdiak így is 20 pontos hátránnyal vágtak neki az utolsó felvonásnak. A végére mintha egy olyan lavina zúdult volna a KSC-re, amit a Movistar játékosai indítottak el. Boros Júliáék végsőkig tartó küzdelme sem állította meg a madridi együttest, a húszpontos különbségből harminc lett.

A szekszárdiak legközelebb egy szomszédvári rangadón az NKA Universitas Pécs csapatát fogadják a városi sportcsarnokban vasárnap 18 órakor.