Szőke Gergő a jövővel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a felkészülés mentálisan és fizikálisan is jól sikerült, ami megnyugtató, mert tudják, hogy mit kell tenniük a jövőben is. Szemerei Levente első komolyabb maratonját jövő februárban Sevillában futja majd. A helyszínről edzője elmondta, a pálya és a mezőny is kiváló, ahova nem a győzelemért utazik ki tanítványa, de a tempót nem neki kell majd diktálnia, ami egy újabb jó felkészüléssel tovább faraghat saját országos csúcsán.