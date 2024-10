„Minden akadály egy lehetőség, hogy még jobbá váljak.”

A verseny harmadik napján nem volt minden zökkenőmentes. – Az időjárás hirtelen megváltozott, a verseny közepén leszakadt az ég, és a pálya egy része sárban úszott. Ez különösen nehézzé tette a célzást, mert az irányzékot is folyamatosan tisztítani kellett. Mégis sikerült stabilan teljesítenem, és bár a pontszámom alacsonyabb volt, így is meg tudtam őrizni az előnyömet – mesélte az világbajnok.

Barbara azt is elmondta, hogyan készült a versenyre az elmúlt hónapokban: hetente ötször jártam edzésre, és minden alkalommal két-három órát töltöttem a pályán. A legnagyobb kihívást a hosszú távú koncentráció jelentette, hiszen a 3D íjászatban nemcsak az ügyesség, hanem a mentális felkészültség is döntő tényező. Sok időt fordítottunk a távbecslés gyakorlására, hiszen a 3D versenyeken nincs előre megadott táv, nekünk kell pontosan felmérni a távolságot, mielőtt lövünk.

A versenyre való felkészülés során Barbara számos kisebb versenyen is részt vett, hogy formában maradjon. – Az országos bajnokságok és a GP-k nagyszerű alkalmak voltak arra, hogy felkészüljek a világbajnokságra. Ezek a versenyek segítettek abban, hogy megtanuljam kezelni a versenyhelyzetekkel járó stresszt és nyomást – mondta.

Külön kiemelte a családja támogatását is: édesapám nélkül nem tartanék itt. Ő volt az, aki először kezembe adta az íjat, és azóta is mindig mellettem áll, legyen szó edzésekről vagy versenyekről. Nagyon sokat jelentett, hogy a világbajnokságon is ott volt, és segített lelkileg is felkészülni, amikor lebetegedtem.

Magyarország a dobogón

A magyar íjászok összességében is kiválóan szerepeltek Moosburgban: 24 magyar íjász állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, és 53 éremmel Magyarország lett a világbajnokság legeredményesebb nemzete. A versenyen elért eredmények nemcsak a versenyzők számára, hanem a magyar íjász közösség egészének nagy elismerést jelentettek. A hazai íjászok lelkesedése és kitartása példaértékű volt, különösen a kedvezőtlen időjárási körülmények közepette. – Az ilyen kihívások igazán próbára tesznek, de ez az, amiért szeretem az íjászatot. Minden akadály egy lehetőség, hogy még jobbá váljak – tette hozzá Barbi.