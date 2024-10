A Tarbes 2010-ben francia bajnok volt, emellett hatszor nyert ezüstérmet és háromszor a francia kupát is hazavihette. A nemzetközi színtéren is jól cseng a csapat neve, amely 1996-ban megnyerte a Ronchetti Kupát, s az elmúlt tizenkét évben, 2003-tól kezdődően ötször indult az Euroligában, hétszer pedig – mint most is – az Európa Kupában.

A KSC a Villeneuve d’Ascq, a Basket Lattes Montpellier, a Saint-Amand Hainaut Basket, a Tango Bourges Basquet és a Carolo Basket után a hatodik francia együttessel találkozik európai kupameccsen.

Női Európa Kupa, G-csoport, a 2. fordulóban. Tarr KSC Szekszárd– Tarbes Gespe Bigorre. Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra.

A másik mérkőzésen: Irakisz Stihl Thesszaloniki–Movistar Estudiantes, csütörtök, 19.15 óra.