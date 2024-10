Meghibásodott a kosárlabdapalánk a szekszárdi városi sportcsarnokban, így kénytelen volt pályaválasztói jogot cserélni a Tarr KSC Szekszárd és az NB I-ben újonc Darazsak Sportakadémia. Magyar Bianka csapatának szerda kora délután már jelenése volt a Novomatic Arénában, hogy összecsapjon azzal a soproni csapattal, amelyik az első fordulóban egy komoly vereségbe futott bele a város elsőszámú klubja, a Sopron Basket ellen (113–31), s sok jóra nem számíthattak a fiatalok a szekszárdiak ellen sem. A KSC egy meggyőző sikerrel indította a 2024/2025-ös bajnokságot, vasárnap este a BKG Prima Szigetszentmiklós vendégeként nyert 90–69-re.

Mányoky Réka és a Tarr KSC a meccs hajrájában duplázott rá az addigi különbségre

Fotó: Tóth Zsombor

Nem is izzadt meg a győzelemért a Horváth Bernadettet és Baa Dominikát kisebb sérülése miatt nélkülöző Tarr KSC, amely úgy nyert, hogy Magyar Bianka arra is tudott figyelni, hogy valamennyi játékosának kijusson a játékpercekből. Sok mindent tudott gyakorolni a KSC – ez azért mégiscsak más volt, mint edzésen –, a 28 kiosztott gólpassz annak ellenére is dicséretes, hogy nem volt valami acélos az ellenfél. De a majd ötvenszázalékos triplamutató sem semmi, a nagycsapatok ellen ez már fél siker lenne...

A szekszárdiak legeredményesebbjének az öt triplát is bevágó, 21 pontig jutó Boros Júlia bizonyult, a legjobb mutatóval pedig az amerikai Kathryn Westbeld zárt, aki 20 ponttal, 6 lepattanóval, 5 szerzett labdával és 2 gólpasszal ért el 29-es értékszámot.

Női NB I, a 2. fordulóban

Darazsak Sportakadémia–Tarr KSC Szekszárd 53–96 (20–25, 10–25, 14–19, 9–27)

Sopron, Novomatic Aréna, v.: Kapitány G., Kovács N., dr. Popgyákunik.

A legjobb dobók: Jevtovic 12, Kovács G. 11/3, illetve Boros J. 21/15, Westbeld 20, Mányoky 10/3, Szücs G. 10.