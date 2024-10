Nem felejtették el a drukkerek, hogy Djokics Zseljko milyen sokat tett a szekszárdi klubért, a bemutatásnál a pécsiek edzője kapta a legnagyobb tapsot.

Persze nem olyan nagyot, mint a Tarr KSC Szekszárd játékosai, edzői és vezető – régen voltak ilyen sokan a szekszárdi sportcsarnokban, mint vasárnap.

Marena Whittle volt a Tarr KSC legjobbja a rangadó első félidejében

Fotó: Kiss Albert

A pokoli hangulat magával ragadta a küzdő feleket, óriási elánnal ment neki mindkét gárda a presztízsrangadónak – de az elején csak a KSC talált. A kékek 7–0-val nyitottak, Studer Ágnest, a szekszárdi nevelésű irányítót, aki nyáron váltott, egy sapkával köszöntötte „újra itthon” a remekül nyitó Mányoky Réka.

Djokics mester észlelte a bajt, ki is kérte idejét, amivel lefékezte a KSC-t. A Pécs Julia Reisingerová révén szerezte az első pontjait, majd pedig egy 8–0-ás sorozattal meg is fordította az állást (12–14).

Ebben a hangulatban megijedni nem volt idő, gyorsan vissza is vette a vezetést a Szekszárd, amelyben most az ügyeletes sztár, Kathryn Westbeld mellett Boros Júlia és Baa Dominika is fontos pontokkal jelentkezett.

Persze egy ilyen rangadó azért rangadó, mert egyetlen pillanatra sem lehet kihagyni, a PEAC megint visszajött, lüktető, jó meccs volt, olyan, amilyenért érdemes beáldozni egy vasárnap estét.

Ilyen volt a meccs: Theodoreán Alexandra bravúros mentéssel viszi el a labdát Alexa Held elől

Fotó: Kiss Albert

Ezt a Tarr KSC Szekszárdot ezen a napon nem lehetett megverni

A szusszanásnyi szünet után minden onnan folytatódott, ahol abbamaradt, szebbnél szebb akciókat vezettek a csapatok, hullottak a triplák – hazai oldalon tíz is beesett, amiből ötöt az ihletett formában dobó Marene Whittle vállalt magára.

A fordulás után harapósabban tért vissza a Pécs, amely öt pontra (46–51) faragta hátrányát, de aztán Westbeld bevágott két hármast és gyorsan tíz lett közte (60–50). Majd az amerikai két duplát is rátett – ilyen egy vezér, aki a kritikus pillanatokban serege élére áll.

Amikor 66–52-nél Djokics Zseljko ismét időt kért, már azt lehetett érezni, hogy utolsó kártyáját játssza ki a vajdasági mester. Magyar Bianka közben folyamatosan tapsolt és tüzelte az övéit – a közönség pedig mindig rátett egy lapáttal.