Tieger Endre a következőket írta ki a közösségi oldalára: Kedves Szurkolók! Hosszú évek után (2015 óta először) ma nem leszünk a Nemzeti Vágta - Fogatvágta döntőjében, technikai okok miatt.

Technikai okok miatt nem jutott idén a Nemzeti Vágta döntőjébe Tieger Endre

Forrás: Facebook

Technikai okok miatt nem jutott a döntőbe Tieger Endre

Rengeteg munka van az eltelt egy évben is, ám a tegnapi elődöntőben a start pillanatában egy technikai probléma megakadályozta a sikeres indulást. Amire előre lehetetlen volt felkészülni, ott a helyszínen elhárítani pedig nem lehetett. Ennek következtében bekövetkező hátrányt már nem lehetett ledolgozni a verseny hátralévő felében. Ez most nem a tervek szerint alakult, így idén nem lesz címvédés. A Tieger Team továbbra is egyben! Hajrá Sütvény! Mindenkinek köszönjük, aki támogatott, gondolt ránk és szorított nekünk!

A Tolna vármegyei versenyzők közül a döntőbe a decsi Tóbiás Zsuzsa jutott, Galaxy nevű lovával. A fiatal versenyző az előfutamban rendkívül jól teljesített, 1,33 perc alatt lovagolta le a 4,5 körös távot, ezzel a legjobb idővel jutott a döntőbe.