Jobb helyzetben várta a találkozót Reveland Zoltán együttese, mint ahogy az előző fordulóban az Almásfüzitőhöz látogatott. Többen felépültek sérülésükből és betegségükből, így nagyobb merítési lehetősége volt a szakembernek, akinek csapata a kezdő sípszótól magához ragadta a kezdeményezést. Megvoltak a helyzetei a Tolna-Mözsnek, de a korábban a klubnál játszó Kulcsár Panna védéseivel tartotta magát az Újpest.

Kiss Gréta góllal tért vissza a Tolna-Mözsbe

Fotó: Mártonfai Dénes

Egészen a játékrész közepéig, amikor egy labdaszerzés után három az egyben gólig kijátszották a kontrát. A második félidő legelején Kiss Gréta távoli, 11-12 méteres lövésével növelte előnyét a vendéglátó, amely sokáig csak lehetőségig jutott. A fővárosiak első kontrájukat végigvitték, amivel akár szorosabb is lehetett volna a végjáték, de egy perccel később egy újabb átlövéssel sikerült lezárniuk a találkozót.

„Ha valaki csak a végeredményt nézi, azt gondolhatja, hogy ez egy szoros mérkőzés volt. Domináltunk, helyzetek sorait dolgoztunk ki, összesen ötvenhárom kapura lövést eresztettünk meg, amiből húsz el is találta azt. Ennyi lehetőségből illene több gólt szerezni, mert a végén akár a gólkülönbség is dönthet. A legfontosabb most mégis az volt, hogy győztünk” – fogalmazott Reveland Zoltán, a tolna-mözsiek vezetőedzője.

NB I, alapszakasz, a 3. fordulóban

BW Insulation Tolna-Mözs–Újpest FC 3–1 (1–0)

Tolna, v.: Szabó P. (Mihálovics, Kiss G.)

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Szabó B., Nagy N., Folk Zs. Csere: Németh N., Fekete E., Ferencz F., Sajabó, Kiss G., Romanoczki. Edző: Reveland Zoltán

Újpest: Kulcsár P. – Singer-Kakuk, Nagy Sz., Kovács A., Szennai. Csere: Bencze É., Virág M., Botka. Edző: Tóth László

Gólszerző: Ferencz F. (13.), Kiss G. (21.), Folk Zs. (36.), illetve Nagy Sz. (35.)