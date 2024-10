Váczi László Baján ismerkedett meg a labdarúgással, ott, ahol annak idején Dunai János és Dunai II. Antal futballozott (és ahol a Paksi FC jelenlegi vezetőedzője, Bognár György is született). Később hazatért szülővárosába, Paksra, ahol közel két évtizedig viselte az atomvárosiak zöld szerelését és tagja volt az 1976-ban Szabad Föld-kupát nyert csapatnak. Az utolsó mérkőzését 1979-ben játszotta, ezt követően a serdülőcsapat kispadján ült, majd a felnőtt gárda másodedzője lett.

Váczi Lászlót születésnapján köszöntötte a Paksi FC

Forrás: Paksi FC

Trénere volt a Siófoknak, a Hévíznek, a Kaposvárnak és a Győrnek is, majd az 1990-es években – Dr. Mohácsi János inspirálására – más irányt vett az élete. Előbb a győri klubnál dolgozott rehabilitációs edzőként és masszőrként, onnan csábította haza az atomvárosi vezetés. Váczi László elmúlt közel másfél évtizedben már a Paksi FC sérültjeit látja el.

Az atomvárosi klub honlapján megjegyzi, az egyik legnagyobb tiszteletben álló munkatársukat a Paks egykori legendás edzője, Gellei Imre is meglátogatott és felköszöntött. A két szakember barátsága közel harminc évre nyúlik vissza, és többször is dolgoztak együtt, a Tolna vármegyei klub mellett a magyar válogatottnál is.