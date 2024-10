Varga János Mucsi kiváló futballszakember, s egy olyan ember, aki mindig igyekszik vidáman megélni az élet történéseit. Pár napja írtunk róla, hogy egy transzparenssel fogadta a kakasdi bajnokin a Házasodna a gazda című műsorban szereplő Lengyel Sándort, aki asszisztensként működött közre a bátaszékiek elleni bajnokin. „Sanyi!!! Vivien szeret! És mi is!!” – állt a kartonlapon.

A Házasodna a gazda Sanyija és Mucsi, azaz Lengyel Sándor és Varga János

Fotó: Beküldött kép

Varga János Mucsi szeret alkotni a futballpályán. A Kakasd SE ifjúsági csapatával kétszer is ezüstérmet nyert a vármegyei I. osztályban, most pedig Őcsényben épített csapatot – szinte a semmiből.

„A kakasdi ificsapat háromnegyedét elhoztam magammal Őcsénybe – mondta Varga János. – Igazi csikócsapatunk van, tele tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc és húsz éves labdarúgókkal. Heti két edzéssel készülünk, a hangulat remek, és már most jelezték néhányan, hogy csatlakoznának hozzánk a télen, mert szimpatikus neki, amit csinálunk” – tette hozzá a szakember.

Az őcsényiek az előző szezont 1 döntetlennel és 23 vereséggel, 12 rúgott és 168 kapott góllal zárták az utolsó helyen. Most hét forduló elteltével már van hat pontjuk, s négy csapatot is megelőznek a Keleti csoportban.

Varga János a teljes védelmet nélkülözni kénytelen

„A Gyönk nem jött el, így azt a meccset a zöld asztalnál nyertük meg, a Nagydorogot azonban már a pályán győztük le – emlékezett vissza a 2–1-es idegenbeli sikerre Varga János. – Most a Gyapát fogadjuk, és bízom benne, hogy a meccs után már kilenc pont áll majd a nevünk mellett. Nem vagyunk túl jó helyzetben, hiszen sok a sérültünk, szinte a teljes védelmünk kiesett a sorból, de így is győzni szeretnénk” – fűzte hozzá.

Varga János ahogy Kakasdon, úgy Őcsényben is szívesen ragad fakanalat, örömmel főz a srácoknak, akik örülnek, hogy egy összetartó csapat tagjai lehetnek. Itt is nagy kedvenc a kőleves, amelytől úgy néz ki, hogy erőre is kaptak a legények.

Labdarúgó Vármegyei III. osztály, a Keleti csoport. Október 19., szombat: Németkéri SE–Madocsa SE 14.30, Dunaszentgyörgyi SE–Nagydorog KSE 14.30, Györköny SE–Kajdacsi SE 14.30, Tolna VFC-Bogyiszló–Decs LSE 14.30, Őcsény SK–Gyapa DSE 14.30. Október 20., vasárnap: Sióagárdi SE–Szedresi SE 14.30.