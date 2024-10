A másodiktól az ötödik helyezettig bezárólag egymás ellen mérkőznek meg a csapatok Nyugaton, ahol két korai mérkőzést is játszanak a hétvégén. Tamásiban vasárnap délelőtt 10, Dalmandon délben harsan fel a síp. Mindkét csoportot figyelembe véve már csak a Zomba százszázalékos, Hosnyánszki Tamásék ráadásul még gólt sem kaptak a szezonban. A gárda azt az Iregszemcsét fogadja, amely rosszul kezdte a bajnokságot, de a legutóbbi két meccsét 10–1-es gólaránnyal nyerte meg. Hasonló úton van a Döbrököz is, amely az első három meccsén csak két pontot szerzett, most pedig ahhoz a Pálfához utazik, amely mindkét hazai bajnokiját megnyerte.

Laszlóczki Leventéék (Németkér) Dunaszentgyörgyre látogatnak a vármegye III hétvégi fordulójában

Fotó: Molnár Gyula

Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 6. forduló

Október 5., szombat: KSE Zomba–Iregszemcsei SE, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Majosi SE II 15 óra

Október 6., vasárnap: Tamási 2009 FC II–Tolnanémedi KSC 10, Dalmandi SK–Nak SE 12, Pálfai SE–Döbröközi KSE 15 óra

Szabadnapos: Magyarkeszi KSE

Keleten a pályán még veretlen Gyönk (egyetlen vereségét a „zöld asztalnál” szerezte, egy meccset pedig ugyanígy nyert meg) ahhoz a Sióagárdhoz utazik, amelyik az előző fordulóban a címvédőtől csent el egy pontot. A Németkér a tizenegyedik, a Szedres sorozatban a tizenharmadik győzelmére hajt, az őcsényiek pedig a múlt heti sikerükön felbuzdulva hazai pályán is nyernének. Hétvégén a Gyapa a második félidőre nem állt ki Kajdacson, a szövetség az első játékrész állását (4–1) állapította meg végeredménynek.

Tolna Vármegyei III. osztály, Kelet, 6. forduló

Október 5., szombat: Dunaszentgyörgyi SE–Németkéri SE 15, Őcsény SK–Kajdacsi SE 15 óra

Október 6., vasárnap: Sióagárdi SE–Gyönki SE 15, Györköny SE–Szedresi SE 15, Decs LSE–Nagydorog KSE 15, Gyapa Derbi SE–Tolna VFC-Bogyiszló (Dunakömlődön játsszák) 15 óra

Szabadnapos: Madocsa SE