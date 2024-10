A Zomba az egyetlen csapat a teljes vármegyei labdarúgómezőnyben, amely nem kapott még gólt a szezonban, igaz, az Iregszemcse mellett (0–0) a három utolsó helyezettel játszottak Hosnyánszki Tamásék. Ezúttal viszont a listavezető Magyarkeszihez látogatnak, ami a harmadik legtöbb találatot jegyezte eddig a szezonban. A két vereség után ismét a győzelem útjára lépő Tamási II a sorozatban három bajnokit nyerő Döbröközhöz utazik, az otthon még veretlen Iregszemcse a sereghajtó dalmandiakat fogadja.

Szabján Ferenc Józsefék (Zomba) Magyarkeszire utaznak a vármegye III-as rangadóra

Fotó: Kiss Albert

Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, a 7. fordulóban

Október 12., szombat: Tolnanémedi KSC–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 15 óra

Október 13., vasárnap: Magyarkeszi KSE–KSE Zomba 15, Iregszemcsei SE–Dalmandi SK 15, Döbröközi KSE–Tamási 2009 FC II 15, Nak SE–Pálfai SE 15 óra

Szabadnapos: Majosi SE II

A zombaiakhoz hasonlóan alakult eddig a Németkér idénye is, amely a tabella utolsó hat helyezettjével találkozott eddig Keleten, ám éppen a sereghajtó Györköny (2–2) és az előtte álló Decs (3–3) ellen veszített pontot. Az első komolyabb erőfelmérő most hétvégén jön Licker Andrásék számára, hiszen azt a Sióagárdot látják vendégül, aki négy sikere mellett a Madocsától is elcsent egy pontot. Böde Dániel csapata az újoncként jól rajtoló Gyönkhöz látogat, a sorozatban két győzelemnél járó Kajdacs pedig a decsieket látja vendégül.

A Szedresi SE–Dunaszentgyörgyi SE mérkőzést november 30-ára halasztották.

Tolna Vármegyei III. osztály, Kelet, a 7. fordulóban

Október 12., szombat: Gyönki SE–Madocsa SE 13, Nagydorog KSE–Györköny SE 15, Tolna VFC-Bogyiszló–Őcsény SK 15, Kajdacsi SE–Decs LSE 15 óra

Október 13., vasárnap: Németkéri SE–Sióagárdi SE 15 óra

Szabadnapos: Gyapa Derbi SE