– Hihetetlen élmény mindenkinek, főleg, hogy most lesz az első világbajnokság, így rendhagyó és történelmi eseményen vehetünk részt, amennyiben kijutunk – nyilatkozta portálunknak Wiesner Dalma, a válogatott és a Tolna-Mözs játékosa, aki még mindig a történtek hatása alatt áll, és izgatottan várja az elitkör jövő csütörtöki sorsolását.

Wiesner Dalma (jobbról) szerint is nagyot focizott a válogatott

Forrás: MLSZ

A fiatal tolnai hátvéd szerint nehezen indult a szekér, mert a Norvégia elleni bemutatkozásuk nem volt zökkenőmentes, de viszonylag hamar észbe kapott a csapat, és már az első mérkőzésükön győztesen hagyhatták el a pályát.

– Számítottunk rá, hogy nem lesz könnyű, hiszen a meccs előtti videóelemzésekből is kiderült, hogy a norvégok technikailag és fizikailag is erős kerettel érkeznek Boszniába. Az első percekben kicsit kapkodtunk, és ebben közrejátszhatott az is, hogy a torna tétje miatt nagy nyomás helyeződött a csapatra. Amikor egy meccsnek ekkora a tétje, akkor ez sajnos előfordulhat, de szerencsére a kétgólos hátrány nem vette el a kedvünket, inkább motivációt adott, és a csapategységnek köszönhetően összejött a szépítés, majd a második félidőben a fordítás. Emlékszem, a szünetben azt kérte tőlünk Frank Tamás szövetségi kapitány, hogy játsszunk felszabadultabban – folytatta Wiesner Dalma, aki hat másik vármegyei csapattársával, Deczki Vandával, Folk Zsuzsannával, Kiss Grétával, Fábián Rebekával, és a csapatkapitány Varga Adéllal utazhatott a bosnyák fővárosba.

Az igazi csapatszellem aztán a későbbiekben sem szűnt meg, amelynek köszönhetően a magyarok esélyt sem adtak a beloruszoknak. Habár nem féltek annyira a rájuk váró összecsapástól, mint a skandinávok elleni diadal előtt, azért kellett egy jó nagy adag alázat is a Tolna-Mözs huszonegy éves futsalosa szerint, és nem vehették félvállról a selejtező következő fordulóit sem.

– A második meccs előtt Fehéroroszországot is elemeztük, és habár egy fokkal könnyebb találkozóra számított a csapat, nem becsültük alá az ellenfelet. Én biztos voltam abban, hogy ha az előzőhöz hasonlóan állunk bele, akkor azt is megnyerjük. Az utolsó mérkőzésre pedig már úgy mentünk oda, hogy tudtuk, elég lesz egy döntetlen, de nyilván nem arra alapoztunk, hanem a triplázásra. A nyomás szerencsére kisebb volt, mint a bosnyákokon, mert nekik győzni kellett volna – folytatta Wiesner.