Nem túlzás azt állítani, hogy Ádám Martin pályafutása az atomvárosiaknál indult be igazán, hiszen egy évvel azt követően, hogy 2020 nyarán a Paks leigazolta őt a Kaposvártól, a 2021/2022-es szezonban harmincegy találattal elnyerte az NB I gólkirályi címét és bemutatkozhatott a magyar nemzeti csapatban is. Innen az Ulszanhoz vezetett az útja, amellyel háromszoros dél-koreai bajnoknak mondhatja magát, a görögországi kaland azonban nem úgy sült el, ahogy tervezte. A 28 válogatott mérkőzésén háromszor eredményes csatár hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott az Aszterasz Tripolisszal, így szabadon igazolható vált.

Ádám Martint tárt karokkal várnák Pakson?

Fotó: Árvai Károly

„Pakson nagyon jól éreztem magam, egyszer jó lenne még visszatérni, illetve a szülővárosomban, Szegeden is szívesen játszanék. Ezek azonban távlati tervek” – fogalmazott tavaly nyáron a Nemzeti Sportnak a most 30 esztendős támadó, aki legutóbbi nyilatkozatában elmondta, most az a legfontosabb, hogy rendbe tegye magát és megtalálja a számára ideális következő állomást.

Ez lehetne akár a Paksi FC is, ahol ismerős környezet várná, hiszen két szezont lehúzott az atomvárosiaknál, a játékoskeret nagy részével együtt játszott, és ami a legfontosabb, hogy Bognár György vezetőedző sem lenne számára ismeretlen. Azt azonban, hogy mit hoz Ádám Martin számára a jövő, azt még nem lehet tudni.

A paksiak mindenesetre nélküle is szezont futnak, a bajnokságban a második helyen állnak, egy pontra a címvédő (és egy mérkőzéssel kevesebbet játszó) Ferencvárostól, a Mol Magyar Kupában pedig ott vannak a legjobb tizenhat között. A nyolcaddöntőben majd a Mezőkövesd vendégei lesznek jövő februárban.