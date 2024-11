Hét győzelem itt, hét győzelem ott – így várta a két csapat a szombat esti rangadót. A kis szépséghiba mindössze annyi volt hazai oldalon, hogy az Atomerőmű SE egy alkalommal alulmaradt már a szezonban – a címvédő Falco KC otthonában –, a vendégek ugyanakkor mindegyik meccsüket megnyerték, s a Gesztenyés útra is úgy érkeztek, hogy folytatják menetelésüket.

Benke Szilárd parádés napot fogott ki, 23 ponttal, 7 lepattanóval és 7 gólpasszal járult hozzá az Atomerőmű SE szolnokiak elleni győzelméhez

Fotó: Molnár Gyula

Oliver Vidin nagyszerű csapatot rakott össze a Tisza-partján, ahogy Kosztasz Flevarakisz is Pakson – nem csoda, hogy dugig megtelt az ASE-csarnok. A görög szakember mosolyogva üdvözölte kollégáját, a paksi mesternek mostanság van oka a jókedvre, hiszen csapata végre úgy játszik, ahogy azt a mindig kritikus drukkerek elvárják, s most is kivágta a rezet. Mit kivágta, parádés győzelmet aratott!

Eleinte fej fej mellett haladtak a csapatok, aztán ritmust váltott az ASE, s állva hagyta az Olajt. A vendégek 7–6-os vezetéséről pillanatok alatt 25–11-re elléptek a paksiak, akik nagyon érezték a ritmust, míg a vendégek mintha egy kicsit fásultak lettek volna, s mintha a lábukban lett volna a szerdai, belgiumi nemzetközi kupameccs. Talán érezte is ezt az Atom, amely tovább szigorított a védekezésén, alig akadt dobóhelyzetük a vendégeknek, miközben a hazaiak továbbra is kíméletlenül szórták a pontokat, s a nagyszünetben már 24-gyel vezettek! Két negyed alatt mindössze 31 pontig (!) jutott el a Szolnok, ami a paksiak védekezését dicsérte.

Hangos szavakkal igazította el övéit a szolnoki mester a tizenöt perces pihenő alatt, de nem ért vele célt, mert a fordulást követően minden onnan folytatódott, ahol abbamaradt. Gyorsan 30-ra nőtt a különbség (61–31), tombolt a lelátó – azt, hogy így alakul majd a csata, alighanem kevesen gondolták. De hát ez egy ilyen nap volt, amikor az egyik félnek minden bejött, a másiknak pedig semmi sem sikerült. A harmadik negyed vége előtt már 38 ponttal vezetett az Atomerőmű – amely talán mondhatjuk, hogy az utóbbi évek legjobb játékával rukkolt elő, bár ezt kijelenteni azért sem nagy kockázat, mert az előző három idény maga volt a merő csalódás. Három éve például csak a szezon legeslegutolsó meccsén vívta ki a bennmaradást az ASE – jó sokat kellett böjtölniük a paksi szimpatizánsoknak.