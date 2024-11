Bálind József rendkívül népszerű sportvezető előbb játékosként, majd edzőként, sportvezetőként szolgálta szeretett klubját. Az élete volt a dombóvári kosárlabda, elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy az egyesület évtizedeken át a legmagasabb osztályban szerepelhetett. Részese volt a legnagyobb sikereknek, a Magyar Kupa négyes döntőnek vagy az alapszakasz második helyezésnek, melyek a dombóvári felnőtt kosárlabda történetének csúcsát jelentik.

Bálind József már másfél évtizede nincsen közöttünk

A sportág berkeiben leginkább Jampi néven ismert szakember kivételes érzéke volt a játékosok kiválasztásához. A nagyon jó szemmel kiválasztott külföldi és magyar játékosok közül többen Dombóváron váltak ismertté, majd később szép karriert futottak be az ország nagyobb egyesületeiben. Az ellenfelek edzői, játékosai, szurkolói is kedvelték, szerették, a játékvezetők körében is nagy tiszteletnek örvendett.

November 9-én tizenegyedik alkalommal emlékezik meg ikonikus alakjáról a Dombóvári Kosársuli KE. A XI. Bálind József „Jampi” Emléktornán a pécsi Railpanthers, a kaposvári Monok SE, valamint a Bonyhádi Öregfiúk és a Jampi TEAM mérkőzik meg egymással 11 órától a dombóvári Szuhay Sportcentrumban.