–Februárban a hátralévő mindkét meccsüket meg kell nyerniük a kijutáshoz, menni fog?

–Először az izlandi, majd az olasz gárdával játszunk. A csoportban jelenleg az utolsók vagyunk Izland mögött, és nem könnyítette meg a dolgunkat az sem, hogy ők legyőzték Olaszországot. Mindkét meccset meg kell nyernünk, ez nem lehetetlen, mert semmi sem az, szerintem van rá esély, hogy ott legyünk 2025-ben a kontinensviadalon.

–Péntek este pedig már Kecskeméten lép pályára a paksi együttessel, mik az előjelek?

–Úgy gondolom, tud meglepetést okozni a KTE is, mindenképpen résen kell legyünk. Jay-Jay Chandler sajnos az eltiltása miatt nem játszhat, és ez megint csak nagy veszteség számunkra, egyik kulcsembere esik ki ezzel a csapatnak. Részben „rosszkor” jött nekünk a válogatott szünet, mert jó formában játszottunk eddig, most újra bele kellett lendülnünk. Jó úton járunk a siker felé, és egy újabb győzelem nagyon sokat segítene a további menetelésünkben. A srácok, akik a szünet alatt Pakson maradtak, szinte végig dolgoztak, és a sérültek is ki tudták pihenni magukat, így a szünidőnek volt egy pozitív hozadéka is.