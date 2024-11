Fájó vereséget szenvedett múlt héten hazai környezetben a Paksi FC, amely hiába lőtt három gólt a DVTK-nak (és jubilált Böde Dániel), mégis három ponttal távoztak a borsodiak a Fehérvári útról. A csorbát Újpesten köszörülheti ki Bognár György együttese, amelynek koránt sem lesz könnyű dolga a lila-fehérek ellen.

Böde Dániel a 152. NB I-es góljára hajt az Újpest ellen

Fotó: Koncz Márton

A nyáron új korszak köszöntött be a negyedik kerületben, a Mol érkezésével megjött az az anyagi háttér is, amivel a húszszoros bajnok ismét versenybe szállhat akár a dobogós helyezésért is. Bartosz Grzelak együttese ugyan az elmúlt két fordulóban nyeretlen maradt (az MTK otthonában 4–1-re kapott ki, Felcsúton 1–1-et játszott), odahaza viszont kiváló sorozatot tudhat magáénak.

A Szusza Ferenc Stadionban lejátszott legutóbbi öt mérkőzésén tizenegy pontot szereztek a lilák, Riccardo Priscitelli ráadásul 360 perce gólt sem kapott. Az olasz hálóőr kapuját legutóbb a fehérvári Kovács Patrik vette be a 4–1-re megnyert találkozó utolsó pillanatában, utána viszont a Debrecen (3–0), a Diósgyőr (0–0), a Győr (0–0) és a Nyíregyháza (1–0) ellen is „lehúzta a rolót”.

Riccardo Piscitelli a legutóbbi négy hazai bajnokin gólt sem kapott

Fotó: Molnár György

Amellett, hogy egy zöld-lila rangadónak mindig pikáns hangulata van, azért is lehet érdekes ez a mérkőzés, mert a címvédő és listavezető Ferencváros mellett a Paks az egyedüli, amely eddig valamennyi bajnoki mérkőzésén gólt szerzett. Nem mellesleg az atomvárosi gárda a mezőny legtermékenyebb csapata, átlagban 2,1 találatot jegyez meccsenként. Ezt az átlagot erősen megnyomja a legutóbbi idegenbeli találkozó, amikor Debrecenben 5–0-ra ütötték ki a paksiak a Lokit.

– Mindenképpen nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, ezért sem szabad félvállról vennünk az Újpestet. Nyilván nem jöhet szóba semmi más, csak a győzelem, javítani megyünk a fővárosba a diósgyőriektől elszenvedett vereség után – nyilatkozta portálunknak pár napja Győrfi Milán, a paksiak 17 esztendős jobbszélsője.

OTP Bank Liga, a 13. fordulóban

Újpest FC–Paksi FC

Szusza Ferenc Stadion, szombat, 18.30 óra. Tv: M4 Sport