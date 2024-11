– Gratulálok a jubileumhoz!

– Köszönöm szépen, de annak jobban örültem volna, ha győztes mérkőzésen érem el a 150. NB I-es gólomat, úgyhogy most a győzelemért cserébe örömmel lemondtam volna mindkettőről – felelte hírportálunknak Böde Dániel, a Paksi FC támadója, aki kétszer is eredményes volt a DVTK elleni vasárnapi bajnokin, de csapata így is 4–3-as vereséget szenvedett. – Bosszús vagyok, mert ha egy kicsit jobban pörgünk, ezt a meccset megnyerhettük volna. A diósgyőriek nem csináltak mást, csak kontráztak, mi pedig hátul kicsit tutyi-mutyik voltunk...

Böde Dániel a 150. és a 151. gólját ünnepelhette a DVTK elleni bajnokin

Fotó: Koncz Márton

– Várta már, hogy meglegyen a rekord? A fiával igencsak érzelmesen ünnepelt.

– Ezt nem lehet várni, most így jött ki a lépés. Egy hete a Debrecen otthonában azért nem vállaltam a tizenegyest, mert egy büntetőből szerzett gól nem passzolt volna a jubileumhoz... Ami pedig az ünneplést illeti, Danus épp a diósgyőri kapu mögött volt labdaszedő, érthető, hogy hozzá futottam oda először. Remélem, hogy az ő pályafutásához is erőt ad, hogy az édesapja ilyen jeles mérföldkőhöz érhetett el.

– Focizik a fiatalember?

– Gondolhatja. Márciusban volt tizenkét éves és a klub U13-as csapatában játszik. Jól is megy neki, az idei szezonban nyolc meccsen már kilenc gólt szerzett. Hasonló a posztunk, remélem neki is megadatik legalább hasonló karrier, mint ami nekem jutott. Csak dolgoznia kell, jó sokat.

Böde Dániel a fiával, a klub U13-as csapatában játszó Danussal ünnepelte a jubileumi, 150. NB I-es találatát

Fotó: Molnár Gyula

– Régen játszott végig NB I-es bajnokit, most viszont az első perctől az utolsóig ott volt a pályán. Hogy bírta?

– Nem vagyok már fiatal, de most elég jól éreztem magam. Este azért sajgott itt, ott, de ez egy ilyen meccs velejárója.

Böde Dániel még egy nagy álmot kerget

– A százötvenedik és a százötvenegyedik gólja is meglett. Mi a következő cél?

– Annyit lőni, amennyit tudok. És jó lenne elérni az 500 mérkőzést az NB I-ben, az azért nem kis szám lenne. És van még egy nagy álmom...

– Igen, tudom, a válogatottság! Mostanság sokat cikkeznek arról, hogy visszatérhet a nemzeti csapatba.

– Az is! Ha Marco Rossi hív, azonnal indulok, mert a címeres mezt felhúzni, akárhány éves is az ember, mindig nagy megtiszteltetés. De nem ez!