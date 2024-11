Nagy vereséget mért vendéglátójára a címvédő Madocsa, amely Böde István vezérletével valósággal kiütötte a Gyapát. A támadó egymaga hét gólt vállalt csapata tizenhat találatából, de duplázni tudott az NB I-es DVSC korábbi pályaedzője, Éger László is. Kajdacson hárman is tripláztak, a Németkér végül tizenegy gólt hozó meccsen vitte el a három pontot és a dobogó alsó fokán mehetett téli pihenőre. A Szedres őrzi veretlen mérlegét, de jól sikerült a Tolna és a Sióagárd idényzárása is.

Böde István hét gólt jegyzett a Gyapa kiütéses győzelme során

Fotó: Molnár Gyula

A Dunaszentgyörgy–Decs mérkőzés az első félidő végéhez közeledve verekedés miatt félbeszakadt (Horváth Csaba, a vendégek játékosa a 38. percben piros lapot kapott). Nemcsak emiatt zárult nem mindennapi módon a Kelet őszi szezonja, hanem azért is, mert az öt lejátszott mérkőzésen hat tizenegyest értékesítettek a csapatok, a negyvenhárom góllal pedig az idény legeredményesebb fordulóját rendezték.

Tolna Vármegyei III. osztály, Kelet, 13. forduló

Nagydorog KSE–Szedresi SE 0–2 (0–2). Nagydorog, v.: Csire (Csókás, Szalontai). Gólszerző: Csontos M. (29.), Farkas M. (37.)

Gyapa Derbi SE–Madocsa SE 2–16 (1–5). Dunakömlőd, v.: Weitner (Osztermajer, Szoó). Gólszerző: Bertók (40.), Glósz (66.), illetve Böde I. (7., 42., 75., 77., 79., 81., 83., a második és hatodik 11-esből), Éger L. (10., 56.), Szilágyi V. (47., 49.), Váli (50., 58.), Cseri (13.), Varga T. (26.), Bognár D. (69.)

Kajdacsi SE–Németkéri SE 3–8 (0–2). Kajdacs, v.: Maczik (Nagy G., Heitzmann). Gólszerző: Palló (58., 65., 73.), illetve Csonka J. (3., 69., 78., a második 11-esből), Laszlóczki (55., 62., 90., az első 11-esből), Csonka T. (22.), Szili (47.). Kiállítva: Kőrösi (80., Kajdacs), Kapás B. (84., Kajdacs)

Tolna VFC-Bogyiszló–Gyönki SE 6–1 (1–0). Tolna, v.: Stefánovits (Lénárd T., Sebők). Gólszerző: Pesti V. (48., 62.), Sára P. (56., 60.), Bucher (7.), Jelusics (72.), illetve Jákob J. (59., 11-esből)

Őcsény SK–Sióagárdi SE 1–4 (0–0). Őcsény, v.: Kvala (Csovcsics, Hodri). Gólszerző: Rácz G. (85.), illetve Simon Gy. (58., 70., az első 11-esből), illetve Fekete D. (72., 73.)