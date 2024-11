Interjú 5 perce

Böde István elárulta, összeállhat-e öccsével a félelmetes csatárduó Madocsán

Hétszer vette be a Gyapa Derbi SE kapuját a madocsai támadó, jelezve, hogy a negyedik iksz felett is kiválóan érzi a kaput. Böde István portálunknak adott interjújában szóba került a december disznóvágások, a címvédés esélye, az öccse, valamint a most zajló női kézilabda Európa-bajnokság is.

Berg Sándor Berg Sándor

– Igencsak szépen sikerült lezárnia az őszi szezont!

– Mondhatjuk, hogy kijött a lépés, de lehetett volna szebb is, mert maradt még ki bőven helyzet, főleg az első félidőben – nyilatkozta lapunknak Böde István, a vármegyei III. osztályban szereplő Madocsa SE csatára, aki hét gólt jegyzett a Gyapa Derbi SE ellen 16–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen. Böde István 42 évesen is kiválóan érzi a kaput

Fotó: Molnár Gyula – Emlékszik arra, mikor volt ennyire eredményes egy találkozón?

– Ezzel most megfogott! Tudom, hogy lőttem már hetet egy meccsen, de az jó régen volt, a részletek nem ugranak be. – Tizennégy éve, 2010. október 10-én a Tengelic kapuját vette be hétszer, csapata valamennyi találatát ön szerezte.

– Nem ma volt... Jól emlékeztem, hogy nem mostanában történt. – És azt tudja, hogy hány találatnál jár pályafutása során?

– Hétszáz fölött, az biztos. A kerek számra emlékszem, az az előző idényben az Őcsény ellen lett meg. Érdekes egy meccs volt, előző nap még a komámnál szúrtunk le két kétszáz kiló fölötti disznót, jó volt a hangulat, másnap a gyógyír a 9–0-s győzelem volt. Idén is jó néhány disznóvágás lesz a családban, de a csapattal is tartunk egyet a tervek szerint. De visszatérve a gólokra, mennyinél járok? – Hétszáznegyvenháromnál.

– Az már szép szám! Nyomon szoktam követni, utána szoktam járni, de a hétszáz után még nem volt erre alkalmam. Jó formában érzem magam, érzek magamban még néhány gólt, de, hogy meglesz-e a 800? Nem tudom, az még messzinek tűnik. Összeállhat-e a Böde-Böde csatárduó Madocsán? – Pedig úgy tűnik, jó formában van, a számok pedig nem szoktak hazudni.

– Fizikálisan rendben vagyok, szerencsére a sérülések is elkerültek az utóbbi időben, de én sem leszek fiatalabb. Tervek szerint ezt és a következő szezont még vállalom, utána viszont szögre akasztom a futballcipőt. – Ezt meglepődve hallom, hiszen korábban még arról szóltak a hírek, hogy Madocsán összeáll a Böde-Böde csatárpáros!

– Ön is láthatja, milyen formában van az öcsém, nem tudom elképzelni, hogy legalább két év ne legyen benne a profik között. Igazi győztes típus, nem vegetál, megy előre, fontos tagja még 38 évesen is a Paksnak. Nem tudok rá várni, mert bár valóban elkerültek a sérülések, a meccsek után minden porcikám fáj.

– Ha a támadó duó nem is, a címvédés összejöhet a bajnokságban?

– Bízunk benne, de ahhoz a Szedresnek többször kellene botlania. Mi túl sok pontot hullajtottunk el ősszel, pályánk füvesítése miatt az utolsó hét bajnokinkat idegenben játszottuk, ráadásul az év végére elfogytunk, sérültjeink is voltak, úgyhogy jól jött számunkra a szünet. A csapat átlagéletkora elég magas, fiatalítani kéne, de előnyünk lehet tavasszal, hogy a Sióagárd kivételével hazai pályán játsszuk a rangadóinkat. – A disznóvágások mellett van ideje figyelemmel követni a most zajló női kézilabda Európa-bajnokságot?

– Nemcsak azt, minden sportot nézek, leginkább akkor, amikor világ- vagy Európa-bajnokságot rendeznek. Persze Dani felesége, Böde-Bíró Blanka miatt kiemelten követjük a kézilabda-válogatott mérkőzéseit. Bízom benne és szurkolok nekik, hogy a szövetség célkitűzését sikerüljön elérniük, vagyis bejutniuk a legjobb hat közé a kontinenstornán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!