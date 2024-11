Az idén harmadik alkalommal megrendezett Bodri Kör Teljesítménytúra is öt távot tartogatott a jelentkezők számára: a Must körre nevezettekre 8 kilométer várt, a Kisfröccsön indulók 14, a Macifröccs résztvevői 21, a Nagyfröccsön résztvevők 34 kilométert teljesítettek, a leginkább bevállalósak pedig ötven kilométer megtétele után jutottak vissza a Bodri Pincészethez. A jó időjárás és a korábbi évek pozitív visszajelzései következményeként a nevezettek száma másfélszeresére nőtt a tavalyi létszámhoz képest. Az indulók futva és túrázva is teljesíthették a távot. A legkedveltebb a „Kisfröccs” volt, aminek közel négyszázan vágtak neki.

Négylábúak is teljesítették a Bodri Kör Teljesítménytúrát, akikre külön gondoltak a szervezők

Fotó: Mártonfai Dénes

– Számítottunk arra, hogy a tavalyi közel hatszáz nevezőnél idén többen érkeznek majd, de pozitív meglepetés volt számunkra, hogy közel ezren vállalkoztak az öt táv valamelyikének teljesítésére – fogalmazott portálunknak Fehérvári Attila. – Az idén egyben volt minden, az időjárás is kedvezett a túrázóknak, a lebonyolítással sem akadt probléma és a közösségi oldalunkon is pozitív visszajelzéseket kapunk, úgyhogy nagyon várjuk már most a jövő évet. Reméljük, hogy a mostani létszámot is sikerül felülmúlnunk.

Jól fogytak az ételek a Bodri Kör frissítőpontjain

Fehérvári Attila elárulta, a leglátogatottabb ellenőrzőponton, a Sötétvölgyi Szabadidőközpontban (ahol közel hatszázan fordultak meg) 35 kilogramm kenyér, négy üveg lekvár, nyolc doboz tepertőkrém, a lilahagymából hat, a zsírból tíz kilogramm, borból pedig 14 liter fogyott. A Bati-kereszt kilátó minden évben gyermekközpontú, ott csokoládét és gumicukrot is osztogattak az önkéntesek, de gondoltak a kutyásokra is, az állatokat jutalomfalatok várták a csekkpontokon.

A III. Bodri Kör Teljesítménytúra eredményeit ide kattintva tekinthetők meg.