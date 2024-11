„Több játékosnak is lehetőséget adtam, akik kevesebbet játszottak az utóbbi időben, de nem nagyon éltek a lehetőséggel, csak keresték a helyüket. Mondtam is nekik, hogy legközelebb már nem én adom a lehetőséget, hanem az élet, de az nem biztos, hogy jönni fog – fogalmazta meg kritikáját Bognár György. – Nagyon sok helyezkedési hibánk volt, és null háromról visszakapaszkodni már nem könnyű. A második félidőben volt egy bő harminc perces időszak, amikor nagyon nyomtunk, egész jól ment a játék. Azt gondolom, a második játékrész a mi részünkről nem volt rossz, a fiatalok is jól szálltak be, ott éreztem a lehetőséget az egyenlítésre” – értékelt a paksiak vezetőedzője a 4–2-re elveszített találkozó után.

Forrás: paksifc.hu

A Paksi FC már négy mérkőzés óta nyeretlen az OTP Bank Ligában, amely legutóbb egy hónapja a sereghajtó Kecskemétet győzte le 1–0-ra. Azóta két döntetlen és két vereség a csapat mérlege, és ha úgy alakulnak a hétvége eredményei, a harmadikról akár a hatodik helyre is visszacsúszhat a tabellán.