– Gratulálok, nagyon elkapta a fonalat az utóbbi meccseken!

– Köszönöm szépen, én is úgy érzem, hogy jó formába lendültem – felelte lapunknak az elmúlt három bajnoki mérkőzésén öt gólig jutó Farsang Patrik, a vármegyei I. osztályban szereplő bölcskeiek 29 éves támadója. – Persze jó a csapat is, és egy jó csapatban ugyebár nem nehéz jól teljesíteni. Meg aztán – most már nem titok – a párommal az első babánkat várjuk, ez is ad egyfajta pluszlendületet, hogy jobban teljesítsek a pályán.

Farsang Patrik érzi a kaput, a legutóbbi három bajnokin ötször volt eredményes a Bölcske színeiben

Fotó: Máté Réka

– A gólokért megkapta a dicséretet édesapjától?

– Apu elfogult velem, de természetesen megdicsért. Mindig kielemezzük a meccseimet, hogy mit csináltam jól, vagy miben kellene előrelépnem. Jólesnek a mondatai, hiszen annak idején kitűnő támadó volt, akinek szavaira érdemes odafigyelni.

– Milyen ez a bölcskei csapat?

– Amióta itt futballozok, most érzem az egyik legerősebbnek. Nyáron jól igazoltunk, a fiatalok lendületet, sebességet hoztak, mi, idősebb játékosok pedig hozzá tudjuk tenni ehhez a kellő rutint. A keretünk most tele van olyan játékosokkal, akik egyénileg is bele tudják tenni az adott meccsbe azt a pluszt, ami a győzelemhez kell, és ez az eredményeinken, a tabellán elfoglalt helyezésünkön is meglátszik.

A bölcskeiek a legutóbbi négy bajnokijukon huszonegy gólnak örülhettek

Fotó: Máté Réka

– Hétvégén nagy rangadó vár önökre, Bátaszékre utaznak. Mit remél a meccstől?

– Azt, hogy három ponttal a zsebünkben jöhetünk majd haza! Egyszer már játszottunk a szezonban Bátaszéken, a szeptemberi meccset meg is nyertük 2–1-re. Most, hogy a pályánkat felújítják, ismét idegenben mérkőzünk meg velük, de ezúttal is a győzelem kivívása a célunk. Azt gondolom, hogy mi vagyunk a jobb csapat, de ezt persze szombaton is bizonyítanunk kell. Beszéltünk a meccsről a héten a fiúkkal az öltözőben, mindenki átérzi a súlyát, hogy mennyire fontos lenne, hogy nyerjünk és azzal ellépjünk a tabellán ellenfelünktől.

Faraghatna hátrányából a Bölcske

– Ráadásul ezzel a Dombóvár szabadnapját kihasználva az éllovashoz is közelebb jönnének. Akikkel ugyebár a záró körben még megmérkőznek...

– Most a bátaszéki találkozónkra koncentrálunk, de persze a dombóvári meccset is várjuk. Bölcskén úgy nyert a DFC, hogy végig mi voltunk a jobbak, végig a mi akaratunk érvényesült, csak hát a helyzetkihasználás... Talán jól fog jönni, hogy ők most pihennek, valamelyest kiesnek a ritmusból, mi pedig lendületből utazhatunk majd hozzájuk. Ha az idei két találkozónkat meg tudnánk nyerni, három pontra feljöhetnénk rájuk, és így egy roppant izgalmas tavasz elé nézhetnénk.