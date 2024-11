Az őcsényiek a 2007/2008-as idényt 11 győztes mérkőzéssel indították, a 12. találkozójukat azonban 2–1-re elveszítették a Dunaföldvár FC otthonában. A sárközi egylet akkor meg sem állt a bajnoki címig, amely azóta is a klub legjobb eredménye.

Az elmúlt tizenhat szezonban egyetlen csapatnak sem sikerült így kezdenie a szezont, a mostanit azonban ígéretesen indította a Dombóvár, amely Horváth Zoltán vezetésével régen várt remek sorozattal nyitott. A most szombati, teveliek elleni meccsnek pedig már úgy futhatott neki a DFC, hogy ha nyer, beállítja a csúcsot, ráadásul lesz még egy meccse idén arra, hogy akár meg is döntse.

A teveliek ellen nem is volt kérdéses a dombóvári siker. A hazaiak Varga Bence révén már a negyedik percben megszerezték a vezetés, aztán gyorsan lőtt két gólt Lódri Gergő, a 12. percben már 3–0 állt a villanytáblán. A teveliek szépítése (Varga Bálint volt eredményes) után Jenei Bálint és Párkányi Zsolt is betalált, s ezzel tulajdonképpen le is tudta az érdemi dolgokat a DFC, amely a szünet után visszafogottabb tempóban futballozott, így a vendégek Mészáros Milán révén még szépíteni is tudtak az eredményen.

A kék-fehérek 46 rúgott és 9 kapott góllal tudták le a tizenegy győztes bajnokijukat – összehasonlításkén az őcsényiek 30 rúgott és 2 kapott góllal álltak ekkor. A rekorddöntésre ugyanakkor egy kicsit még várniuk kell, a 13. körben, jövő hétvégén szabadnapos lesz a DFC, az idény záró fordulójában, november 23-án a Bölcskei SE-t látják vendégül az Ujvári Kálmán Sporttelepen.

Tolna Vármegyei I. osztály, 12. forduló

Dombóvár FC–Tevel Medosz SE 5–2 (5–1)

Dombóvár, v.: Maczik M. (Kovács L. P., Álló T.).

Gólszerzők: Lódri (10., 12.), Varga B. (4.), Jenei B. (33.), Párkányi (37.), illetve Varga Bálint (29.), Mészáros M. (79.).

Bonyhád-Börzsöny SE–Holler UNFC 2–2 (1–1)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Farkas R. (Prantner M., Szabó P.).

Gólszerzők: Máté R. (27.), Fenyvesi (90.), illetve Balog B. (36.), Virág D. (82.).

A Kakasd SE–Bölcskei SE találkozót vasárnap 13 órakor játsszák. A Bátaszék SE a fordulóban szabadnapos.