– A legfontosabb kérdés: milyen állapotban érzi magát?

– Köszönöm, jól vagyok, ezt gyorsan le is kopogom. Az előző idényt szinte teljes egészében ki kellett hagynom, mondhatjuk, hogy magam mögött hagytam a sérüléseket és már csak előre tekintek – fogalmazott lapunknak Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE erőcsatára, aki a kilenc bajnoki mérkőzésen 14,3 pontot és 7,8 lepattanót átlagolt, a 20,9 VAL-értékével a csapat második legjobb teljesítményt nyújtotta eddig.

Eilingsfeld János maga mögött hagyta a sérüléseket, és ez a teljesítményén is meglátszik

Fotó: Molnár Gyula

– Álomszerűen kezdték a szezont, hiszen ez ideáig csak a címvédő Falcótól szenvedtek vereséget, miközben az Alba Fehérvárt, a Körmendet és a Szolnokot is biztosan győzték le.

– Mindenkit meglepett ez a rajt, ahogy mondja, álomszerűen kezdtük az idény. A mutatott játék alapján úgy gondolom, hogy meg is érdemeltük, hiszen mindenki odateszi magát az edzéseken és a mérkőzéseken, a szakmai stáb is mindent elkövet, hogy a legjobb állapotban legyünk és megfelelően felkészülhessünk az ellenfeleinkből. Ezt szeretnénk megtartani a továbbiakban is, és akkor valami jó sülhet ki ebből a bajnokság végén.

Mini alapozást tartanak Eilingsfeldék

– Nem félő, hogy a válogatott szünet miatt megtorpan ez a lendület?

– Nagyon bízom benne, hogy ez nem hat ki a továbbiakra, mert a tempóból nem vettünk vissza, a múlt héten pár nap pihenőt kaptunk, aztán ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Mondhati egy mini alapozást végzünk. Szerencsére a keret szinte teljes, Dukes is elkezdte a fokozatos visszatérést a csapathoz, de jelenleg még finomabb terhelést kap. Rajta kívül mindenki bevehető.

– Ha már az amerikai légiós szóba került, idén láthatóan jó érzékkel választotta ki a vezetőség a külföldi játékosokat.

– Én is így gondolom, és ami a fontos, hogy emberileg is rendben vannak. Egytől egyig beálltak a sorba, nem húzzák szét a csapatot, az edzéseken is megcsinálják ugyanazt a melót, mint mindenki más. A teljesítményükön pedig meglátszik, hogy számukra is a győzelem az elsődleges cél, kaparnak minden labdáért.

– Belülről megélve melyik volt a legjobb mérkőzésük eddig a szezonban?

– A legutóbbi, Szolnok elleni rangadót említeném, az emlékezetes volt. Tudtuk, hogy a nemzetközi kupaszereplése miatt fáradtabb lesz az Olaj, de mégis szinte átrohantunk a vendégeken. Ez a tempó pedig a végéig kitartott, elképesztő volt látni, hogy 40. percben is sprinteltünk egy-egy labdáért. Akkor minden összejött nekünk, ez aligha sikerült volna, ha nincsenek mögöttünk a szurkolóink, akik belehajszoltak minket a győzelembe. Köszönjük, hogy kitartottak mellettünk és velünk vannak, számítunk rájuk a továbbiakban is, hogy valami nagyot alkossunk idén.