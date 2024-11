Varjas Zoltán, a Fenyő Kupa főszervezője hírportálunknak elmondta, hogy az idei tornára hogy december 3-ig lehet jelentkezni, mégpedig nála a +36306004570-es telefonszámon. Ugyanezen a napon tartják majd a focipályán a kupáról szóló megbeszélést. A torna helyszíne Bátaszéken a Kalász János Városi Sportcsarnok lesz, ahol az amatőr és a profi mezőny egyformán 12-12 csapatra lesz osztva. A főszervező azt is elmondta, hogy az elmúlt évek résztvevői mellett új nevezők fellépésére is lehet számítani a két ünnep közötti időszak legrangosabb teremtornáján.

A Fenyő Kupa tavalyi győztes csapata, a Palermo V&Periko

Fotó: Mártonfai Dénes

A tavalyi évben a profik között a Palermo V&Periko meg tudta védeni a 2022-ben is megszerzett bajnoki címét, az amatőröknél pedig a Máté Csabát, Éger Lászlót és Buzás Attilát is foglalkoztató Welorex SSC együttese állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az előző évben részt vett továbbá a tornán az idén 150. élvonalbeli gólját ünneplő Böde Dániel, de tiszteletét tette a jelenleg Miamiban élő, szekszárdi származású, és korábban éveken át az NB I-ben is edzősködő Tornyi Barnabás is – a szakember néhány éve igencsak szókimondó interjút adott lapunknak.