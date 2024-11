A vármegyeszékhely első embere közösségi oldalán kitett posztjában felelevenítette a „Fradi” becenevet viselő egykori tanácselnököt, a gombfocimeccseket, amiket a gyerekkori barátaival vívott „Nyilasiékkal”, de a Ferencváros felejthetetlen Bajnokok Ligája csoportkörös csapatát is megemlítette, amiben Vincze Ottó is rúgta a bőrt.

A Ferencváros egykori kiválóságát, Vincze Ottót (balra) Berlinger Attila és Máté Péter fogadta a szekszárdi városházán

Forrás: Berlinger Attila Facebook oldala

Berlinger Attila hozzátette, az idén 50. születésnapját ünneplő korábbi válogatott labdarúgóval a rengeteg régi szép emlék felidézése mellett arról is egyeztetett, hogy szívesen segít a szekszárdi sportéletet érintő feladat előbbre vitelében, támogatásában és örömmel jön máskor is városunkba. Nemcsak egymaga, hanem feleségével, a korábbi világklasszis kézilabdázó Görbicz Anitával és más kiváló sportemberek, sportvezetők társaságában. A polgármester búcsúzóul azt is megtudta, milyen az igazi fradista kézfogás.