Az összejövetelen már pótszékeket kellett behozni a múzeum bicikliversenyről szóló tárlatába, olyan sokan voltak kíváncsiak a Gemenc Nagydíj „veteránjaira”. A nagyérdemű érdekes és eltérő véleményeket hallott a sportágat illetően. Nagyot változott a kerékpársport az ő idejük óta, ebben mindenki egyetértett kedden este. A kerekasztal beszélgetésen részt vettek Arató Gábor, Halász László, Iststekker János és Liska Pál egykori versenyzők, továbbá Scherer Tamás még Szabó-Kovács János ehajdani főszervezőt is kérdezte a verseny jubileuma alkalmából szervezett kiállításon.

Scherer Tamás (balról) kérdezte Liska Pált, Halász Lászlót, Arató Gábort, Istlstekker Jánost, és Szabó-Kovács Jánost a Gemenc Nagydíj kiállításán

Fotó: Kiss Albert

Az eseményen szó esett többek között arról, hogy manapság milyen az utánpótlás helyzete a kerékpározásban. Halász László szerint egyre kevesebben ülnek nyeregbe a gyermekek, és ez nem jó előjel a jövőre nézve. Ugyanakkor Szabó-Kovács János azt mondta, amikor biciklizni megy, sok, gyermekes családot lát a kerékpárúton, és szerinte utánpótlás az lenne, csak az egyesületeknek több munkát kell belefektetni a nevelésükbe. Liska Pál úgy gondolja, a biztonság növelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a szülők el merjék engedni a gyereküket edzésre. Sokan azért nem választják ezt a sportot, mert amíg régebben a közlekedők között a kerékpárosokra tudtak vigyázni, addig ma már ez kevésbé jellemző. Jó példaként hozta fel Schneider Gábor szekszárdi edzőt, aki nagy figyelmet fordít arra, hogy tanítványainak ne essen baja edzés közben.

A Gemenc Nagydíjban sok lehetőség van Arató Gábor szerint

Ami pedig a Gemenc Nagydíjat illeti, Arató Gábor szerint a szekszárdi bicikli ünnepnek van esélye újra felkerülni a legnagyobb bringás események közé, de ahhoz évről évre fejleszteni kell. Kiemelte, 2005-ben ez volt az első olyan kerékpáros megmérettetés Magyarországon, ahol világranglista pontokat lehetett szerezni, és ez egy nagy eredménynek számított akkoriban. Az egykori versenyző és szövetségi elnökségi tag azt is elmondta, ki kell használni az új, Tomori Pál híd nyújtotta lehetőségeket. Az átkelő Tolnát Bács-Kiskun Vármegyével összeköti, és így lehetne bővíteni a versenypályát. Ebből a szempontból Pécset és Kaposvárt is fontos helyszínekként említette, szerinte a verseny már túlnőtte Szekszárdot, és bátran be lehetne vonni a szervezésbe környező régiókban fekvő városokat is, ezzel felemelve az immár ötvenéves megmérettetést a Tour de Hongrie utáni második legrangosabbra az országban.