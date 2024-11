A Nemzeti Sport úgy értesült, a Torino mindenképpen szeretne a téli átigazolási időszakban szerződtetni egy balszélsőt és egy centert, utóbbira pedig gólerőssége és kedvező kivásárlási ára miatt a korábban a Paksi FC színeiben NB I-es gólkirályi címet elnyerő Varga Barnabás az első számú jelölt.

Varga Barnabás (balról) Ádám Martint (jobbról) váltotta a gólkirályi székben a Paksi FC-nél

Fotó: Szabó Miklós

A Fradi játékosának menedzsere Paunoch Péter egyébként nem tud az érdeklődésről, egyelőre ő is csak a hírekből szerzett róla tudomást.

–„Nem tudok a Torino érdeklődéséről, de ha van is ilyen, akkor ez teljesen megszokott, mert egy komoly klub több alkalommal is megnéz egy futballistát mielőtt felvenné a kapcsolatot a menedzserével” – nyilatkozta az M4 Sportnak a tavaly immár a Ferencváros színeiben húsz találattal szintén gólkirályi címet elnyerő csatár ügynöke.

Varga Barnabásnak a 2027 nyaráig érvényes szerződése van a zöld-fehérekkel, a piaci értékét 2,5 millió euróra becsüli a mértékadó Transfermarkt.