Nagyon népszerű lett Lengyel Sándor, a szekszárdi focibíró azok után, hogy szerepelt a Házasodna a gazda című párkeresőben. A fiatalember ugyan nem nyerte el a tordasi gazdasszony, Vivien szerelmét, a műsornak köszönhetően rengeteg baráttal gazdagodott, s akik követték a műsort, azok nem felejtették el az emlékezetes pillanatokat.

Sanyi könnyek között búcsúzott el Vivientől, a tordasi gazdasszonytól a Házasodna a gazda című műsorban

Fotó: RTL klub

Pár hete írtunk róla, hogy Kakasdon egy transzparenssel várták a játékvezetőt, amit a korosztályos edző, Varga János Mucsi emelt a magasba az eredményjelzőhöz felvezető állvány tetején, aztán az öltözőben a meccs után egy közös fotóra is összeállt Lengyel Sándorral.

Most a Magyarkeszi Amazonok írtak tele egy nagy kartonlapot, üzenve a Magyarkeszi KSE és a Nak SE vármegyei III. osztályú bajnoki meccsére érkező játékvezetőnek. A találkozó – amely a hazai csapat 7–0-ás sikerével végződött – után pedig össze is álltak egy képre a futballbíróval.

A lapon az alábbi üzenet várta a párkereső műsor kedvenc Sanyiját:

„Itten van egy ifjú vitéz, ki a pályán is csak ide-oda néz

Szalad a meccsen, keresi a párját, de ott sem lelte még meg igazi aráját

Mi azonban bízunk benne, hogy ez a nap is eljön egyszer

Ezért is kívánjuk, hogy fel a fejjel!”

Hajrá Sanyi, veled vagyunk!