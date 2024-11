A Tarr KSC Szekszárd szerda este egy remek második negyedet követően, kiváló védekezéssel, 19 pontos hátrányból felállva a ráadásban győzte le a spanyol Movistar Estudiantes együttesét, ezzel kiharcolva a továbbjutást az Európa-kupában. Ezzel bevált a három a magyar igazság közmondás, hiszen Magyar Bianka együttesének a madridiak elleni három vereség (tavaly is találkozott a két csapat szintén az Európa-kupában) után a a negyedik mérkőzést már sikerült behúznia. A vezetőedző a meccs utáni nyilatkozatában elmondta, milyen nehézségek árán sikerült ezt az eredményt elérniük.

Magyar Bianka vezetőedző úgy látja, az eddigi kemény munka most megmutatkozott csapata játékában

Fotó: Mártonfai Dénes

Magyar Bianka: – Az első negyedben annyi pontot kaptunk, amennyi egy félidőre is elég lett volna. A madridi csapat nagyon jó, lendületesen kezdtek, és az egész meccsen presszionáltak minket, nekik sem volt mindegy a végeredmény, ennek függvényében is nagyon értékes a győzelem. A védekezésünk volt az egyik kulcsa a sikernek, a zónánk bevált, így a tizenkilenc pontos hátrányból is vissza tudtunk jönni. Büszke vagyok a lányokra, meccsről meccsre ritmust találnak, és az edzéseken is keményen dolgoznak. Három játékosom sérülten, fájdalmak árán is vállalta a szereplést, Marena Wittle, akit a Tarbes ellen is pihentettünk, Baa Dominikának achilles problémái vannak, így rá kisebb kezelés vár, és Theodoreán Alexandra, akinek a csuklójában letört egy kisebb darab, és tisztítóműtét vár rá, de úgy döntött, hogy az elkövetkezendő három mérkőzésen még velünk marad. Nagyon örülök, hogy ilyen játékosokkal és csapattal dolgozhatok együtt. Igaz ma nem volt teltház, de a szurkolóink olyan csodálatos hangulatot teremtettek, mintha zsúfolásig megtelt volna a csarnok. Remélem, hogy vasárnap a Győr ellen már tényleg nem marad szabad hely, mert nagyon nagy szükségünk lesz a támogatásukra.

Elképesztő fordításával a Tarr KSC Szekszárd már biztosan ott lesz az Európa-kupa egyenes kieséses szakaszában, miután – a csütörtöki eredményektől függetlenül – a harmadik helyezettek rangsorában biztosan a legjobb négy között végez.

Rangadók sora vár Magyar Bianka csapatára

Az élvonalban pedig kemény időszak következik Sara Bejediék számára, előbb vasárnap a tavalyi ezüstérmes, jelenleg mögöttük a harmadik helyen álló győrieket fogadják, majd jövő szerdán a legutóbbi bajnok és a mostani éllovas DVTK otthonában lépnek pályára. Ezt követően következik még egy rangadó, a KSC négy napra rá, december 8-án Sopronba utazik, ahol a két hajdani szekszárdi játékost (Jacinta Monroe, Friskovec Zala) is keretében tudó Sopron Basket ellen lép pályára.