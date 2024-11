Tíz játékossal utaztak el Döbröközre a dalmandiak, akiknek emberhátrányban is sikerült két gólt szerezniük, ám húszat kaptak, így kilencedik idei mérkőzését is elveszítették. A listavezető Magyarkeszi is pont nélkül maradt Bonyhádon, így bár a Zomba elszenvedte első vereségét, a tabella élére ugrott. A Tolnanémedi–Iregszemcse találkozót november 23-re halasztották.

Padlót fogott a Majos vendégeként az eddig listavezető Magyarkeszi

Fotó: Máté Réka

Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 11. forduló

Majosi SE II–Magyarkeszi KSE 3–1 (1–0). Bonyhád, v.: Csobot L. (Tóth T.). Gólszerző: Cs. Nagy (47., 90.), Batta (38.), illetve Pataki Gy. (58.)

Pálfai SE–KSE Zomba 2–1 (0–1). Pálfa, v.: Csire (Hagymási, Lichtenberger). Gólszerző: Végh M. (51.), Szabó Z. (90.), illetve Szabján (40.). Kiállítva: Jancsi (47., Pálfa)

Döbröközi KSE–Dalmandi SK 20–2 (10–1). Döbrököz, v.: Czeglédi (Orsós J., Keszericze). Gólszerző: Greschner G. (6., 15., 18., 46., 47., 76., 87.), Törő T. (16., 27., 41., 59., 63., 73.), Varga R. (10., 37., 57.), Bebesi (22., 80., 88.), Greschner T. (8.), illetve Böszörményi (30.), Feri L. (85.)

Nak SE–Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE 0–6 (0–4). Nak, v.: Szappanyos (Kiss J., Albert J.). Gólszerző: Somogyvári (24., 47.), Teplán Cs. (2.), Tóth Z. (10., öngól), Fehér A. (21.), Törő A. (62.)