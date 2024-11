Mányoky Réka idén ősszel a 16 fős válogatott keretig jutott, és már ezt is nagy megtiszteltetésként élte meg. A Tarr KSC Szekszárd bedobója úgy véli, érthető volt a szakmai stáb döntése, és rengeteg pozitív energiával feltöltődve érkezett vissza klubjához.

Mányoky Réka gőzerővel veti bele magát a folytatásba

– Számítottam rá, hogy nem kerülök be a végső tizenkettőbe. Az idei szezonrajt nem úgy sikerült, ahogyan azt elterveztem, szóval ez már így is hatalmas meglepetés volt számomra, hogy csatlakozhatok egyáltalán a csapathoz. Nagyon élveztem az edzéseket, sokat adott, hogy ki tudtam egy kicsit mozdulni, és úgy érzem, hogy a most megszerzett tapasztalatokat a jövőben klubszinten is hasznosítani tudom – számolt be a Szekszárd bedobója, aki azt is szóba hozta, hogy a bolgárok és a szlovének elleni vereség vajon minek tudható be.

– Én azt láttam, hogy az edzéseken minden a helyén van, és a bolgár meccset bizakodóan vártam, nem jöhetett szóba más, csak a győzelem. Mégis valami nem úgy alakult, ahogyan az egész csapat azt elképzelte, sokszor leblokkoltak a lányok, és nem tudták megvalósítani a stáb- és a saját terveiket. Én most azzal az elhatározással jöttem vissza Szekszárdra, hogy látástól vakulásig kemény munkát végzek, egyrészt, hogy a klubot a pályán a lehető legjobb tudásommal támogassam, másrészt pedig azért, hogy februárban már kivívhassam azt a hőn áhított kerettagságot, és ott lehessek a finnek és a bolgárok ellen – folytatta Réka, akit nem csak a pozitív hangulatú edzések töltöttek el hatalmas örömmel.

Mányoky Réka a volt csapattársakkal is együtt lehetett

– Ágival (Az NKA Universitas Pécsben játszó Studer Ágnes – a szerk.) már előtte találkoztam, hiszen játszottunk már egymás ellen a szezon során, Lindával (Miklós Melinda a DVTK Hun-Thermtől – a szerk.) viszont nyár óta most láttuk egymást először. Mindkettőjükkel tartom a kapcsolatot, és a mostani összetartás újra felhozta bennünk a régi szép emlékeket, jó volt látni őket – zárta Mányoky Réka.

A Tarr KSC Szekszárd egyébként legközelebb szombaton lép pályára a női NB I-ben az E.ON ELTE BEAC otthonában. Magyar Bianka csapata idén még veretlen, és a tabella harmadik helyét foglalja el a címvédő Diósgyőr és a tavaly második győriek mögött.