Ha meg lesz a becsületgól, már jó – kezdte olvasónk, aki még finoman mondta el a véleményét, és igyekezett az előrejelzéseknek megfelelően állást foglalni a Németország elleni meccsel kapcsolatban. Akadt olyan követőnk, aki az eredmény megjósolása helyett valószínűleg a magyar futballt vagy talán a válogatottat igyekezett minősíteni, mert a „Ruha nulla ez a foci, ami van” az minden, csak nem ennek a kérdésnek a megválaszolása.

Fiola Attila (fehérben) már az Európa-bajnokságon is pályára lépett a Németország ellen

Fotó: Koncz Márton

Vannak optimistábbak, vagy mondhatjuk róluk azt is, hogy realistábbak, a valóságot igyekeznek tükrözni. Valaki azt írta, tisztes eredményt vár, az viszont rejtély maradt, hogy számára mi számít tisztesnek. A legjobb előérzetű személy pedig úgy fogalmazott: „Én bízok a csapatban, hajrá magyarok!”.

Tény és való, hogy Julian Nagelsmann az érkezésével egy ütőképes német válogatottat rakott össze. Marco Rossi csapata biztosan meg lesz izzasztva, de minden bizonnyal az 5–0-ás vereséget hozó odavágó után még inkább be akarják majd bizonyítani, hogy van keresnivalójuk egy ilyen német nemzeti tizenegyel szemben is. Továbbá ne feledjük, nem is olyan régen, 2022-ben itthon előbb döntetlent, majd idegenben annak a Szalai Ádámnak a góljával nyertünk, aki immár a kispadon foglal helyet segédedzőként. Ő ma az előző mérkőzésen szenvedett sajnálatos balesete miatt nem lesz ott, de reméljük, hogy mihamarabb visszatér.