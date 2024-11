Nem kezdődhetett el a vasárnapi mérkőzés anélkül, hogy megemlékezzenek a napokban elhunyt Karászi Imréről, Böde Dániel egyik legnagyobb rajongójáról, Tolna Vármegye egyik legismertebb szurkolójáról, dombóvári lokálpatriótáról, így egy perces néma csenddel indult a találkozó. Mindkét csapat előnyös helyzetből várhatta a válogatott szünet utáni első élvonalbeli fordulót, hiszen a Paks dobogós helyen töltötte a leállást, míg a Zalaegerszeg négy meccs óta veretlenül érkezett a Fehérvári útra. A lelátón egy meglepetés vendég is helyet foglalt, Ádám Martin, a zöld-fehérek egykori, görög Aszteraszt nemrég elhagyó, jelenleg csapat nélküli csatára bukkant fel.

A Paks nem úszta meg sérülés nélkül, Papp Kristóf kényszerült idő előtt elhagyni a pályát

Fotó: Molnár Gyula

Bognár György sajnos már hamar cserélni kényszerült, a tizedik percben Papp Kristóf combsérülés miatt nem tudta folytatni a játékot, helyette Zimonyi Dávid állt be a hazaiakhoz. Az első húsz perc nem a paksiaknak kedvezett, a ZTE folyamatosan veszélyt gyakorolt az zöld-fehérek kapujára. Kovácsik Ádám hazai hálóőrnek így akadt dolga ezekben a pillanatokban, előbb Dénes Csanád Vilmos hatalmas ziccerét védte, majd nem sokkal később a bal felső lécre tolta Mim Gergely lövését. Az első félórához közeledve ébredezett a Paks, Tóth Barna szép kontrát indított, és a befejezéshez is odaért, azonban az már nem sikerült jól. A játékrész utolsó perceiben jött a fordulópont, a tizenhatos mellett leforduló Tóth Barnát szerelte szabálytalanul Várkonyi Bence, és hosszas VAR-vizsgálat után kiállította Antal Péter a vendégek hátvédjét. Ötvös Bence szabadrúgását még blokkolta Sztanovics, de a kipattanót Osváth Attila kegyetenül bevarrta a jobb felső sarokba. Tartogatott még meglepetéseket az első felvonás, hiszen a 45. percben Dénes Csanád Silye Erik lábai között rúgta középre a labdát, amit Mim Gergely juttatott a hazai kapuba. A csapatok így 1–1-es állásnál vonultak szünetre.

A Paks hátrányba is került a második félidőre

Stabilan védekezett emberhátrányban is a ZTE, a Paksi FC több helyzetét is sikeresen blokkolták Sztefanosz Evangeloujék. Aztán a 74. percben a vendégek meg tudták lepni Böde Dánieléket, Dénes kapura lövését még hárította Kovácsik, de a kipattanóval már nem tudott mit kezdeni, és Mim duplájával fordtottak a kék-fehérek. Minden követ megmozgatott Bognár György, Zimonyi után Győrfi Milán, Böde Dániel, Varga Roland, és Horváth Kevin is pályára lépett, ezzel kihasználva az összes cserelehetőségét. Be is vált a vezetőedző döntése, az utolsó tíz percre rákanyarodva Zimonyi Dávid beadását fejelte be Böde Dániel, ezzel újra egyenlővé téve az eredményt. Nem állt le a csapatkapitány, a hajrában Varga Roland kapufáról visszapattanó fejesét rúgta be, de a videós vizsgálatok után les miatt érvénytelenítették a találatot. Az utolsó percekben Osváth Attila egy szögletből visszapattanó labdát rúgott nagyon veszélyesen a kapura, a paksiaknak ez volt az utolsó próbálkozása, de sikertelenül zárult, így 2–2-es döntetlennel zárult a mérkőzés.