Karácsony Gyula szövetségi kapitánnyal kimondott célja, hogy ott legyen 2028-ban Los Angelesben

– Huszonöt év kézilabdázás után ez egy teljesen új impulzus számomra. Egyfelől mindig csapatban léteztem és a labdajátékokban a fizikai része dominál, ez viszont olyan sport, ami alapvetően egyéni és mentálisan kell erősnek lenni, fejben dől el sok minden, itt gyakorlatilag magunkat kell legyőzni. Teljesen magába szippantott, függővé tett – árulta el Kapás Rita. – Ha sikerül új csúcsot lőnöm, azt gondolom, ezt is lehetetlennek tartottam, hajrá tovább, mert lehet, akkor még többre vagyok képes. Ha meg nem sikerül felülteljesítenem, az meg azért hajt vissza a lőállásba, hogy holnap még jobb lehessek és bizonyíthassam, hogy képes vagyok rá.

A szekszárdi sportoló pisztolyos versenyszámokban versenyez (légpisztoly, sportpisztoly). Hátrányból indul, hiszen amíg versenytársai az ép kezükben tartják a fegyvert, addig ő jobbkezes lévén a sérültet használja.

– Mondhatni, „orvosi ló” vagyok, hiszen a parasportolók közt a sérülésem kevésbé befolyásolja a mindennapokat, viszont az egyetlen vagyok a mezőnyben, aki a nem ép végtagját használja, mások ép kart, kezet használnak. A puskát nem bírom el a baleset miatt, ezért lett pisztoly, amit viszont kifeszített, kimerevített karral kellene tartani. Kivételt képezek én, aki ezt nem tudja megtenni „szabályosan”, ezért furcsának tartják, hogyan lehet így is célba találni. Szoktam is mondani, nálam is egyenes, csak van közben egy kis kanyar – jegyezte meg.

Márpedig ez alatt a rövid idő alatt letette névjegyét a sportlövők között Kapás Rita, aki idén, élete első sportlövői szezonjában eddig huszonkettő versenyen indult el, ezeken tizenöt dobogós helyezést ért el és paraválogatott lett. Kiemelendő, hogy a huszonkét versenyszám közül csupán háromszor indult sérültekkel és tizenkilenc alkalommal az ép versenytársak között érte el az eredményeit (ebből kétszer nemzetközi tornán). Idén még a Hungarian Open, a légpisztolyos országos bajnokság és két külföldi torna vár rá. A sikeres tavalyi magyar klasszifikáció után – amely a parasportolói státuszt hivatott megállapítani egy orvosi, szakmai stáb bevonásával – azt várja, hogy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság is döntsön a nemzetközi engedélyéről 2025-ben, amely zöld utat adna neki a paralimpiai kvótaszerző versenyeken való induláshoz.