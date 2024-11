„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok a klubhoz és segíthetem Aczél Zoltán és szakmai stábjának munkáját a felnőtt csapatnál. Aki ismer, azt tudja, hogy a szívemben milyen különleges helyet tölt be a Pécsi MFC, amelytől játékosként rengeteget kaptam és ebből szeretnék az elkövetkezőkben minél többet visszaadni” – fogalmazott a mecsekaljai klub honlapján Gyánó Szabolcs.

Gyánó Szabolcs lett a Pécsi MFC új játékosmegfigyelője

Forrás: PMFC

A piros-feketéket 2009 és 2012 között 68 NB I-es bajnoki mérkőzésen erősítő egykori támadó feladatai közé tartozik majd az ellenfelek feltérképezésén túl a felnőtt labdarúgók és a fiatal tehetségek előszűrése.

„A klub játékosfilozófiájának tudatában tisztában vagyok azzal, hogy milyen szempontok szerint felelhet meg valaki, illetve milyen típusú játékosra van szükség. Ugyanez igaz a menedzserek által beajánlott futballistákra is, őket is felmérem, mennyire lehetnek segítségére a PMFC-nek a céljai eléréséhez” – tette hozzá a játékos pályafutása során Portugáliában és Ausztriában légióskodó, itthon a pécsiek mellett Zalaegerszegen és a Vasasban is játszó csatár.

Gyánó Szabolcs a vármegyében játszott Dombóváron és Majoson, majd 2019-es visszavonulása után a völgységi zöldek, később a városi rivális Bonyhád VLC szakmai stábjában kapott helyet.

A Pécsi MFC tizennégy forduló után az ötödik helyen áll az NB III Dél-Nyugati csoportjában, ahol vasárnap 13 órakor éppen a BVLC vendége lesz.