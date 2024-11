Az első fordulóban a baranyaiak nyolc gólig jutottak a Dunaföldvár ellen úgy, hogy az első félidőben már 5–0-ra vezettek. Ezúttal Nyilasi Bálint együttese jobban tartotta magát a PMFC ellen, de a gól- és a pontszerzés ezúttal is elmaradt. A pécsieknél duplázott a szekszárdi kötődésű Hegedűs Márk, de gólt szerzett a Paksi FC-ben és az UFC-ben is megfordult Fejős Áron, valamint a sárga-feketéknél nevelkedett Wirth Dániel is.

A szekszárdi Hegedűs Márk (labda mögött) duplázott a Dunaföldvár otthonában

Forrás: PMFC

NB III, Dél-Nyugati csoport, 16. forduló

FC Dunaföldvár–PMFC 0–5 (0–1)

Dunaföldvár, v.: Dobai (Szabó R., Aczél T.)

Dunaföldvár: Kovács F. – Zoboki, Rónaszéki, Balázs N., Csoma-László, Süle, Balogh Á., Polgár F., Mátrai-Zsurzs (Vasilijevic, 68.), Keresztes B. (Kilin, 73.), Szita. Edző: Nyilasi Bálint

PMFC: Varasdi – Németh M., Preklet (Sági M., 77.), Hegedűs M., Bukovics (Vas B., 77.), Rabatin (Szalánszki, 77.), Ikonomou (Miklós P., 86.), Daru (Wirth D., 86.), Lengyel N., Bachesz, Fejős Á. Edző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Hegedűs M. (17., 85.), Fejős Á. (54.), Bukovics (64.), Wirth D. (88.)

Kiállítva: Szita (67.)