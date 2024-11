A tizenhat csapatos tornán elindul a címvédő Kétballábasok csapata, akik egyenesen Komáromból érkeznek, rajta kívül több élvonalbeli, NB II-es, valamint NB III-as labdarúgó és a vármegyei bajnokságokban szereplő egyesületek játékosai is pályára lépnek a Polisz Emléktorna idei kiírásában.

A komáromi Kétballábasok a Polisz Emléktorna címvédője

A szervezők kitettek magukért a tombolanyereményekkel is, hiszen a Vasas és a Paksi FC szerelése mellett az OTP Bank Ligában szereplő ETO FC Győr dombóvári labdarúgójának, Bánáti Kevinnek az aláírásával ellátott mez is gazdára talál. Ezek mellett a Ferencváros bajnokcsapatának játékosai által dedikált dresszt is meg lehet nyerni, ahogy az NB II előző idényének gólkirálya, a kozármislenyi Kirchner Krisztián, valamint az előző idényben az Újpestben futballozó dominikai Heinz Mörschel lila mezét is hazaviszi valaki.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Polisz Emléktorna után egy nappal, december 22-én Amatőr Karácsony Kupát rendeznek a HEMI sportcsarnokban. Ezen már nem vehetnek részt NB-s, valamint vármegye egyben futballozó 19 év feletti játékosok. Nevezni december 9-ig lehet Kis Dánielnél a +36/20-229-3508 telefonszámon vagy a közösségi oldalon üzenetben.