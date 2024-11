Gazsó Dóra Alida (balról), Csipes Tamara, Fojt Sára és Pupp Noémi az 500 méteren megszerzett bronzéremmel a nyakukban Párizsban

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Állami kitüntetést is átvehetett

Pupp Noémi a párizsi ötkarikás játékokon 500 méteren párosban és négyesben lett bronzérmes. Előbbiben Fojt Sárával, utóbbiban Csipes Tamarával, Gazsó Alida Dórával és szintén Fojt Sárával szerezte meg a harmadik helyet. Az Atomerőmű SE igazolt sportolója, de idestova hét éve már a fővárosban él, a Budapest Honvéd egyesületével készül a versenyekre Csipes Ferenc irányítása alatt. Sulyok Tamás köztársasági elnök szeptemberben a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta a paksi sportolónak.

Érdekesség, hogy nem csak a vízen jeleskedik Pupp Noémi, a Magyar Honvédség sportszázadában szakaszvezetőként is ellát feladatokat, amik többek között a toborzást foglalják magukba. Elmondása szerint vannak olyan sportoló bajtársai, akik a koronavírus-járvány alatt például az éjszakai járőrözésben is szolgálatot teljesítettek, jó néhányan pedig az árvíz elleni védekezésből is kivették a részüket. Arra a kérdésre, hogy mit csinál, amikor nem evez, azt mondta, szeret sorozatokat nézni és újonnan a főzés iránt is elkezdett érdeklődni. Ám ami a legfontosabb, ahogy azt az elején is említette, amikor csak teheti, hazajár a családjához Paksra.