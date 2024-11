– Már gyűri Pakson a tatamit, esetleg még a pihenőjét tölti?

– Edzőmmel, Braun Ákossal abban maradtunk, hogy majd januárban állok bele rendesen az edzésekbe, addig pihenősebb időszakon vagyok – válaszolta portálunk érdeklődésére Pupp Réka, az Atomerőmű SE cselgáncsozója, aki 52 kilogrammos súlycsoportban 2021-ben és idén is ötödik helyen végzett az olimpián. – Ez persze nem jelenti azt, hogy nem dolgozom, napi egy edzésen részt szoktam venni, de ahogy fogalmazni szoktam, csak a saját szórakoztatásomra. Addig, amíg akarom, csinálom, ha azt érzem, hogy valami okból kifolyólag nem esik jól a dzsúdózás, akkor nyújtok egyet és eljövök. Ez egy szabadabb időszakom, nem testileg, inkább mentálisan kell pihennem.

Pupp Réka teljesen nem tette még túl magát a Párizsban történteken

Forrás: IJF

– Sikerült túltennie magát a meg nem nyert olimpiai bronzcsatán? Egyáltalán túl lehet?

– Nem merném kijelenteni, hogy teljesen lezártam ezt a dolgot, még talán dolgozik, formálódik bennem, ami Párizsban történt, de úgy gondolom, hogy változott valamelyest a helyzet. Fogalmazzunk úgy, hogy alakulok. Nem tudom még teljes mértékben az mondani, hogy az újabb elveszített bronzmérkőzésre pozitívan gondolok. Nem is tudom, hogy át szeretném-e ezt fordítani, van-e értelme ennek. Oda szeretnék eljutni, hogy amikor ez eszembe jut, ne érezzem magam kellemetlenül, hanem azt mondhassam, hogy

az a nap így alakult.

Szégyenkezni valóm nincsen, mert mindent beletettem, amit lehetett. Hogy ez nem érem formájában jött ki, azt hiszem, senki nem kérheti számon rajtam.

– Egy ideig úgy tűnhetett, nem is biztos, hogy látjuk valaha még tatamin. Ennek a gondolatát is elhessegette?

– Amit biztosan mondhatok, hogy a jövő évi világbajnokságot még megcsinálom, már csak azért is, mert Budapesten rendezik azt. Nem tudom csak úgy elengedi a cselgáncsot, hogy csak annyit mondjak, ennyi volt, hogy meg sem próbálom. Az, hogy ideáig eljutottam, azt bizonyítja, hogy formálódik a hozzáállásom az olimpián történtekhez. Úgy vagyok vele, ha jól érzem magam, akkor csinálom akár Los Angelesig, ha nehézkesnek érzem, akkor hagyom. Nem szeretnék már erőlködni, csak élvezni szeretném a dzsúdót.