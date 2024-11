Megnyitott a Puskás Múzeum

Az „évszázad mérkőzésének” 71. évfordulójára hétfőn megnyitotta kapuit az egykori Népstadion Toronyépületében a Puskás Múzeum, amely a magyar futball és a Real Madrid legendájának állít méltó emléket. A megnyitón részt vettek az Aranycsapat tagjainak egyenes ági leszármazottai, köztük ifjabb Buzánszky Jenő.

„Magyarországon nagyon nagy szükség volt egy ilyen interaktív és modern kiállításra, amely a fiatalokon kívül az időseket is meg tudja szólítani. Számos olyan tematikus terem van, ahol akár taktikai információkat is megtekinthetnek az emberek, szerintem ez az idősebb generációnak is nagy élményt nyújthat” – fogalmazott ifjabb Buzánszky Jenő, aki a kevésbé szép emlék, a berni világbajnoki döntő évfordulójának nyilatkozott portálunknak.

Az Aranycsapat minden tagjáról, így Buzánszky Jenőről is fejszobrot helyeztek ki a Puskás Múzeumban, alatta a mezét és érmei állították ki, mondta megkeresésünkre a legendás dombóvári hátvéd fia. Hozzátette, szerinte a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek a figyelmét leköti a tárlat, az interaktív bemutatókkal közelebb tudják hozni minden korosztály számára az Aranycsapatot.