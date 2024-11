Legutóbb hét éve kezdte tíz veretlen mérkőzéssel a szezont a Dombóvár, akkor 14 győzelem mellett nyolc döntetlent ért el a csapat Kardos Ernő irányításával. Olyanra viszont, hogy mind a tíz bajnokiját megnyerje, csak az Őcsény volt képes a 2007/2008-as idényben. A sárköziek akkor tizenegyig húzták ezt a sorozatot, ezt a rekordot most Horváth Zoltánnal beállíthatják a dombóváriak. A papírforma a DFC-nek kedvez, a vendég teveliek ugyanis még nyeretlenek idegenben (1 döntetlen, 3 vereség).

Horváth Zoltán együttese beállíthatja az Őcsény tizenhét éves rekordját

Fotó: Máté Réka

– Nem tudtam róla, hogy ilyen sorozata volt korábban az Őcsénynek. A rekordok azért vannak, hogy megdöntsék azokat, hétvégén abban a szellemben lépünk pályára, hogy beállítsuk ezt a csúcsot – fogalmazott a dombóváriak vezetőedzője.

A két újonc együttes közül a Bonyhád-Börzsöny kezdte jobban a szezont, de a dunaföldvári fiatalok is sok borsot törtek már a nagyobb csapatok orra alá. Legutóbb a listavezető Dombóvár bajuszát ráncigálta meg a Holler UNFC, de megszenvedett velük a Bölcske is, a Kakasdtól pedig pontot is tudtak rabolni. A játékosállományt tekintve a völgységiek kerete az erősebb, így ha Szász Dávid mindenkire számíthat, a börzsönyieknek nem okozhat gondot otthon tartaniuk a három pontot.

A forduló rangadóját Kakasdon rendezik, ahol mindkét csapat számára nagy szükség lenne a győzelemre. Bozsó Gábor együttese négy mérkőzés óta nyeretlen, de ha kapaszkodni szeretne a dobogósokra, nem engedheti meg magának a botlást. A vezetőedző eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a Bölcske ellen, amelynek viszont azért van szüksége a pontokra, hogy tartani tudja a lépést a dombóváriakkal.

Tolna Vármegyei I. osztály, 12. forduló

November 9., szombat

13.30 Dombóvár FC–Teveli Medosz SE

13.30 Bonyhád-Börzsöny SE–Holler UNFC

November 10., vasárnap

13.30 Kakasd SE–Bölcskei SE

Szabadnapos: Bátaszék SE